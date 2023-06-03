شلون أعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية بالعراق؟ .. اعرف دلوقتي اهم الشروط واسماء المقبولين “من هنا”

يتساءل الأشخاص شلون أعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ، وذلك ما قامت بالرد عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فهي بينت أنه يمكن بمنتهى السهولة واليسر أن يتعرف الشخص على اسمه بالرعاية الاجتماعية العراقية، بحالة قبوله بها، وهذا بوضعها جملة خطوات تخص معرفة تلك الأسماء، ويوف نرصدها لكم في هذا المقال.

شلون أعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية

كما نعلم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة الأخيرة تسعى بشكل مستمر إلى أن توفر جميع الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات أنها ردت على استفسار الأشخاص شلون أعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ، وقالت إنه يمكن ذلك إلكترونيًا كذلك، وذكرت الخطوات التي تتعلق بالتعرف على الاسم الخاص بالشخص المقبول بالرعاية الاجتماعية العراقية، وقد جاءت هذه الخطوات كما نرى كالآتي:

أولًا: توجه لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثانيًا: انقر على المنصة الإلكترونية وهي “مظلتي”، ومن ثم انتقي العبارة الظاهرة أمامك، وهي “الرعاية الاجتماعية”.

ثالثًا: انتقي العبارة الظاهرة أمامك “أسماء المشمولين بالرعاية”.

رابعًا: عليك تدوين جميع البيانات اللازمة التي تتعلق بك.

خامسًا: عليك النقر على كلمة “استعلام” الظاهرة أمامك مباشرًة.

الفئات المشمولة في الرعاية الاجتماعية

في الحقيقة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بالإشارة إلى الفئات المشمولة في دعم الرعاية الاجتماعية، وتكون من ضمن المستحقين، حيث أن من ضمن هذه الفئات، جميع ما يلي: