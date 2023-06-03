“بياخد من كام!” تنسيق التمريض العادى جميع المحافظات 2023 بعد الاعدادية “الشروط + الأوراق”

بانتظار المئات من الطلاب، يترقبون بفارغ الصبر إعلان نتائج تنسيق التمريض العادى جميع المحافظات المصرية، من المقرر أن يتم الإعلان عن قبول الطلاب في هذه المدرسة المرموقة من قِبَل قطاع التدريب والبحوث في وزارة الصحة والسكان في مصر، يعد تنسيق قسم التمريض العادي بعد اجتياز الشهادة الإعدادية بديلاً هامًا للالتحاق بالثانوية العامة، وذلك بعد حصول الطلاب على شهادة نهاية العام للعام الدراسي 2023-2024، يستمر البحث عن هذه الفرصة المهمة بشكل مستمر من قبل الآلاف من الطلاب المتطلعين لمستقبل مهني مشرق في مجال التمريض.

شروط تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 التمريض

قبل الحديث عن تنسيق التمريض العادى جميع المحافظات، تنص المعايير والشروط اللازمة للطلاب المتقدمين لمدارس التمريض في جميع المحافظات على مجموعة من الاحتياجات التي يجب توافرها، تشمل هذه الشروط:

يجب على الطالب أن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية في نفس العام الذي يتم فيه التنسيق لشهادة الإعدادية 2023.

يجب أن يكون الطالب مواطنًا مصريًا.

يجب ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 15 عامًا وألا يتجاوز 18 عامًا.

يتطلب من الطالب اجتياز الكشف الطبي والاختبار الشخصي.

يجب أن يجتاز الطالب اختبارات نفسية في المدرسة.

بالنسبة للطالبات، يجب أن تكون المتقدمة غير متزوجة ويشترط عدم إجراء زواج خلال فترة الدراسة في مجال التمريض.

يجب أن يكون الطالب ذو مظهر حسن وسلوك جيد وسمعة ممتازة.

تلك هي بعض الشروط المتعلقة بتقديم طلب الالتحاق بمدارس التمريض، وتهدف إلى ضمان انضباطية وجودة التعليم في هذا المجال الحيوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض العادى جميع المحافظات 2023

تعتبر الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض العادى جميع المحافظات من الأمور الضرورية التي يجب توفرها، وتشمل ما يلي:

تقديم ستة صور شخصية بحجم 4×6 سنتيمتر للطالب. تقديم صورة من بطاقة هوية ولي الأمر. تقديم الشهادة الأصلية للإعدادية بالإضافة إلى ثلاث صور منها. تقديم شهادة حسن السير والسلوك. تقديم شهادة الميلاد الأصلية بالإضافة إلى ثلاث صور منها. تقديم الطوابع المطلوبة من الهيئات الطبية والدمغات المعتمدة. تقديم استمارة التقديم المطلوبة.

تلك هي المستندات التي يجب تجهيزها لتقديمها في تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 لمدارس التمريض، وتهدف إلى ضمان تنفيذ عملية التسجيل بسلاسة وفقًا للمتطلبات المحددة.

مؤشرات تنسيق التمريض العادى جميع المحافظات

نريد أن نقدم لكم اليوم نظرة شاملة حول مؤشرات تنسيق التمريض العادي للعام الحالي. على الرغم من أن هذه المؤشرات مستندة إلى السنوات السابقة، إلا أننا نود أن نؤكد أن هناك تقريرًا داخليًا في الوزارة يفيد بأن التنسيق لن يختلف كثيرًا عن السنوات الماضية. سنقدم لكم الآن بعض التفاصيل المتعلقة بالمحافظات المختلفة:

محافظة القاهرة: تقدم مؤشرًا بلغ 220 درجة.

محافظة القليوبية: تسجل مؤشرًا قدره 246 درجة.

الدقهلية: تحمل مؤشرًا قدره 244 درجة.

محافظة الشرقية: تسجل مؤشرًا قدره 252 درجة.

الغربية: يبلغ مؤشرها 234.5 درجة.

محافظة الأقصر: تحمل مؤشرًا قدره 195 درجة.

كفر الشيخ: تقدم مؤشرًا قدره 220 درجة.

محافظة دمياط: تسجل مؤشرًا قدره 200 درجة.

نرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم و تساعدكم في فهم التنسيق المتوقع للتمريض العادي لهذا العام.