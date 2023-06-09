السنادي من كام.. تنسيق التمريض العسكري 2024 جميع المحافظات

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية بعد انتهاء امتحانات نهاية العام وظهور نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022-2023 في جميع المحافظات المصرية المختلفة ويتساءل الكثير من طلاب وطالبات وأولياء أمور الشهادة الاعدادية عن تنسيق التمريض العسكري 2024 ، حيث يفضل الكثير من الطلاب الالتحاق بمدارس التمريض العسكري فضلا عن الالتحاق بالمدارس الثانوية ، ويلزم دخول مدارس التمريض العسكري الحصول على مجموع درجات كبير في الشهادة الاعدادية ويختلف تنسيق التمريض العسكري 2024 عن السنوات السابقة و سنوضح كافة المعلومات التي بحث عنها الكثير من الطلاب هذه الأيام في السطور التالية.

تنسيق التمريض العسكري 2024

يترقب جميع طلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظات المصرية المختلفة تنسيق التمريض العسكري 2024 وذلك بعد نهاية العام الدراسي وظهور نتائج الشهادة الاعدادية 2023 ، ويأمل الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية من الالتحاق بمدارس التمريض العسكري التي تتميز بمناهج تدريس قوية وضمان فرص العمل بأفضل المستشفيات المصرية الكبرى بعد التخرج وإليكم النتائج الأولية التي تبين تنسيق التمريض العسكري 2024 في المحافظات المصرية المختلفة.

محافظة القاهرة يلزم الطالب الحصول على مجموع درجات 224.

محافظة الأسكندرية 218 درجة.

محافظة دمياط 205 درجة.

محافظة كفر الشيخ 222 درجة .

محافظة الشرقية 228 درجة.

محافظة المنوفية 225 درجة.

محافظة الفيوم 219 درجة,

محافظة مرسى مطروح 206 درجة.

محافظة القليوبية 217 درجة.

محافظة جنوب سيناء 225 درجة.

محافظة سوهاج 223 درجة.

محافظة بني سويف 216 درجة.

محافظة الوادي الجديد 220 درجة.

محافظة الأقصر 199 درجة.

محافظة أسوان 208 درجة.

محافظة المنيا 213 درجة.

محافظة قنا 208 درجة.

محافظة أسيوط 224 درجة.

محافظة السويس 222 درجة.

محافظة الإسماعيلية 219 درجة.

شروط التقديم تنسيق التمريض العسكري 2024

مع زيادة البحث عن تنسيق التمريض العسكري 2024 من قبل طلاب طالبات الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور ينبغي على الجميع معرفة شروط الالتحاق تنسيق التمريض العسكري 2024 والدخول إلى مدارس التمريض العسكري بعد الشهادة الإعدادية.