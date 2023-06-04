نتائجنا.. رسميا تحديد موعد نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 القادسية ، السليمانية ، البصرة عبر مواقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يترقب الكثير من طلاب وطالبات وأولياء أمور الصف السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 وقد أنهى الطلاب جميع الاختبارات السبت الماضي وقد بدأت عمليات التصحيح في جميع المحافظات العراقية المختلفة ، وقد أكد مصدر مسؤول داخل وزارة التربية العراقية أن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 في الأيام القليلة القادمة ويمكن الحصول على النتائج إلكترونيا من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية بالاسم ورقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

تزداد عمليات البحث مؤخراً في الأيام القليلة الماضية عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 مع استمرار عمليات التصحيح التي بدأت يوم السبت الماضي فور انتهاء الامتحانات والتي استمر لمدة 5 أيام ، وتستمر عملية التصحيح والمراجعة لمدة 10 أيام كما ذكرت وزارة التربية بالعراق وسيتم رفع ورصد جميع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 على موقع نتائجنا ويمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر موقع نتائجنا

ثم يجب اختيار ” نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023″.

ثم يجب اختيار اسم المحافظة التابع لها والتي تظهر على الصفحة الرئيسية على موقع نتائجنا.

يجب ادخال الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها.

ثم الضغط على الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

بعد ثواني تظهر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

في حالة عدم التمكن من الحصول على النتائج إلكترونيا يجب الذهاب الى المدرسة التابع لها والحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

خلال الساعات القليلة القادمة سوف تظهر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 وذلك حسب ما نشرته وزارة التربية العراقية عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث قالت أن إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 سيتم الأسبوع المقبل يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 ،كما أشارت الوزارة أن الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 سيتم من خلال مديرية التربية والتعليم في المحافظات المختلفة ، ومن الجدير بالذكر أن النتائج سيتم رفعها عبر موقع نتائجنا كل محافظة منفصلة عن بعضها، وذلك بعد اكتمال عملية التصحيح وتم توفير نتائج الدور الاول الصف السادس الابتدائي التمهيدي بجميع المحافظات التالية :