مبروك للكل.. استعلام عن نتائج السادس الابتدائي  2023 التمهيدي الدور الأول الكرخ 1، 2، 3 كافة المحافظات

يترقب الكثير من طلاب وطالبات السادس الابتدائي التمهيدي بجميع المحافظات والمدن العراقية نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ويبحث الكثير من الطلاب عن رابط استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي في محركات البحث المختلفة ، وقد أنهي الطلاب جميع الاختبارات الخاصة بنهاية العام في السبت الماضي الموافق 27 مايو الماضي واتسمت جميع الاختبارات السهولة واليسر لدى جميع الطالب ولم يواجه الطلاب أي مشاكل أو صعوبات في الأسئلة في جميع المواد الدراسية المختلفة ، وأكدت وزارة التربية بالعراق أن عملية التصحيح ومراجعة الاختبارات تسير بشكل دقيق في جميع المحافظات العراقية.

رابط استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي

يبحث الكثير من طلاب وطالبات السادس الابتدائي التمهيدي عن رابط استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي والتي سيتم رفعها عبر موقع نتائجنا بموقع وزارة التربية العراقية وتم تصميم الموقع بشكل سهل يتيح لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي بكل سهولة ويسر وذلك من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر موقع نتائجنا

ثم يجب اختيار ” استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي”.

ثم يجب اختيار اسم المحافظة التابع لها والتي تظهر على الصفحة الرئيسية على موقع نتائجنا.

يجب ادخال الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها.

ثم الضغط على الاستعلام عن استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي.

بعد ثواني تظهر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

في حالة عدم التمكن من الحصول على النتائج إلكترونيا يجب الذهاب الى المدرسة التابع لها والحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي

أعلنت وزارة التربية العراقية عن رابط استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي والتي سوف يتم نشرها عبر موقع نتائجنا اليوم السبت الموافق الثالث من يونيو 2023 وذلك بعد اقتراب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة في عدد كبير من المحافظات العراقية المختلفة وذكرت وزارة التربية منذ عدة أيام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن جميع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 سوف يتم رصدها على موقع نتائج في بداية الأسبوع الحالي وذلك في جميع المحافظات العراقية المختلفة .