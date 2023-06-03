مبروك للجميع.. رابط جميع نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 الكرخ الثالثة – تربية بغداد الدور الاول بصيغة pdf

ظهور نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 الكرخ الثالثة – تربية بغداد وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة والتي استمرت لمدة أسبوع بعد نهاية الاختبارات في السبت الماضي وأشارت النتائج الأولية على حصول جميع الطلاب على درجات مرتفعة وتميزهم خلال العام الدراسي كما استطاع الكثير من الطلاب والطالبات الحصول على درجات مرتفعة في كثير من المواد الدراسية المختلفة ، وتم رفع جميع نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 الكرخ الثالثة – تربية بغداد على موقع نتائجنا ويمكن الحصول على النتائج من خلال الاسم ورقم الجلوس.

رابط الاستعلام بالخطوات عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 الكرخ الثالثة – تربية بغداد

يبحث الكثير من طلاب وطالبات السادس الابتدائي التمهيدي عن رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 الكرخ الثالثة – تربية بغداد والتي سيتم رفعها اليوم عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية ، ويعيش جميع الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق قبل ظهور النتائج وقد انتهى الطلاب من الامتحانات الاسبوع الماضي واستمرت عملية التصحيح والمراجعة 10 أيام في جميع المحافظات العراقية وكانت محافظة الكرخ الثالثة من أوائل المحافظات العراقية التي قد انتهت من عمليات التصحيح ويمكن الاستعلام عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 الكرخ الثالثة – تربية بغداد بالخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر موقع نتائجنا

ثم يجب اختيار ” استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي”.

ثم يجب اختيار الكرخ الثالثة والتي تظهر على الصفحة الرئيسية على موقع نتائجنا.

يجب ادخال الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها.

ثم الضغط على الاستعلام عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 الكرخ الثالثة – تربية بغداد.

بعد ثواني تظهر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

ظهور نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 الكرخ الثالثة – تربية بغداد

تم رفع جميع نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 الكرخ الثالثة – تربية بغداد اليوم السبت الموافق 3 -6-2023 وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة التي استمرت لمدة أسبوع أو يزيد وكانت نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 الكرخ الثالثة – تربية بغداد جائت مرتفعة ومطمئنة لجميع الطلاب والطالبات وتعم الفرحة جميع طلاب وطالبات السادس الابتدائي التمهيدي الكرخ الثالثة اليوم بعد ظهور نتائج الامتحانات.