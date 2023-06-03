Here صـدرت للتو: نتائج السادس الابتدائي 2023 النجف / دهوك/ البصرة / كربلاء نينوى / صلاح الدين بالرقم الامتحاني PDF لكافة الطلاب

من المقرر أن تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 النجف للدور الأول لعام 2023 في جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك القادسية، صلاح الدين، السليمانية، واسط، النجف، بغداد، كركوك، الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك والمثنى وغيرها من المحافظات العراقية الأخرى في الوقت القريب. قد انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من إجراء امتحانات الدور الأول ويتم الآن إكمال عملية تصحيح الأوراق والتدقيق فيها بعناية لضمان حصول كل طالب على حقوقه بدون أي نقصان. سيتم رفع النتائج بشكل رسمي على موقعنا الحصري “نتائجنا” بمجرد الانتهاء من هذه العملية، مما يمنح الطلاب وأولياء الأمور الفرصة للاطلاع على النتائج بسهولة ويسر.

نتائج السادس الابتدائي 2023 النجف وعموم المحافظات

أفادت وزارة التربية في العراق بأن امتحانات الصف السادس قد اكتملت يوم السابع والعشرون من شهر مايو الجاري، تم اجتياز امتحان مادة اللغة العربية في اليوم الثاني والعشرين من مايو، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية في الثالث والعشرين من مايو.

وامتحان الرياضيات في الرابع والعشرين من مايو، وامتحان التربية الإسلامية في الخامس والعشرين من مايو. وفي اليوم الأخير، أجري امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، حالياً، ينتظرون الإعلان الرسمي عن النتائج عبر موقع نتائجنا.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 نتائجنا

بمجرد زيارتك لموقعنا البديل “نتائجنا“، ستتمكن من الوصول إلى نتائج السادس الابتدائي 2023 للدور الأول من العام الدراسي الحالي، وفي الوقت الحالي، نلاحظ أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات تقترب من الانتهاء حيث وصلت نسبة اكتمالها إلى 60 في المئة، سيتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي في الوقت المناسب.

وستتمكن جميع أولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج بسهولة وسرعة من خلال اتباع الخطوات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية العراقية، نحن نضمن توفير تجربة بسيطة وميسرة للاطلاع على النتائج الخاصة بطلاب وطالبات الصف السادس

أولاً، يجب عليك اتباع الخطوات التالية للاطلاع على نتائج السادس الابتدائي بشكل حصري وبدون تطابق مع الإنترنت.

قم بفتح موقع “نتائجنا” المخصص لنشر النتائج.

ستجد قائمة بأسماء جميع المحافظات التي تم الإعلان عن نتائجها، بما في ذلك المحافظة التي يدرس فيها الطالب.

ابحث عن اسم المحافظة التي تدرس فيها وانقر على خيار التنزيل المتاح بجانبها.

بعد تحميل الملف بصيغة PDF، يمكنك استعراض القوائم الاسمية للناجحين والتعرف على المعدل الذي حققه الطالب في الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2022-2023.

من خلال هذه الخطوات، ستتمكن بسهولة من الاطلاع على نتائجك الخاصة والمعدل الذي حققته في الصف السادس الابتدائي.