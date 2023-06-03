مبروك للجميع.. رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول في الكرخ بالدرجات والعلامات تحميل نتيجة الصف 6 ابتدائي 2023

طلاب وطالبات محافظة بغداد العراق الكرخ 1 ينتظرون في اسرع وقت ممكن نتيجة الشهادة الابتدائية الدور الأول 2023 من طرف وزارة التربية والتعليم العراقية التي أكدت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي، بأن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الأول ومن المتوقع أن تكون النتيجة متاحة خلال الأسبوع لكافة المحافظات العراقية، وأن محافظة بغداد الكرخ الأولى ستكون من المحافظات السباقة في عرض النتائج الخاصة بها على الأنترنت عبر محركات جوجل العالمي في ملفات PDF، لذلك نقوم بكافة المعلومات والتفاصيل الهامة بشأن نتيجة الشهادة الابتدائية الدور الاول في الكرخ.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول في الكرخ

يمكنكم طلابنا طلاب نتيجة السادس الابتدائي 2023الدور الاول في الكرخ بكتابة البيانات التي تطرحها لكم من خلال الأسطر المقبلة، ، ثم تنقر ظهورالنتيجة التي تعلن بشكل pdf مع إمكانية طباعتها.وزارة التربية نتائج السادس ابتدائي 2023الدور الاول في الكرخ على ذلك اتاحت وزارة التربية والتعليم في العراق الموقع الرسمي للوزارة من اجل استخراج نتائج طلاب الصف السادس ابتدائي الدور الاول من العام الدراسي الحالي، ومن يرغب في الحصول علي نتيجة ستة ابتدائي في الكرخ عليه بمتابعة الخطوات لاستخراج النتائج من خلالها علي النحو التالي.

الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق

بعد ذلك عليك أن تضيف كود التحقق المرئي الظاهر في الشاشة

اختيار الضغط على نتائج السادس الابتدائي العراق

اختر المحافظة التابع فيها الطالب التي يدرس فيها واكتب اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سيتم ظهور النتائج وستظهر كل الدرجات لكل مادة التي تحصل عليها الطالب.

اعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الدور الاول في الكرخ

من المقرر أن يتم اعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الدور في الكرخ رسميا بعدانتهاء تصحيح الأوراق، يأتي وقت ظهور النتائج، لذلك يتمكن الطلاب والاباء والامهات مع بعضهم في حالة تأهب وترقب لإعلان نتيجة 6 إبتدائي الدور الاول في الكرخ من وزارة التربية والتعليم العراقية، بفارغ الصبر التي لتحديد مصيرهم . فالنجاح في السادس الابتدائي يؤهل الطلاب إلي مرحلة جديدة الصف الاول الاعدادي من التعليم.

الدخول لرابط موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق فور اعلان النتيجة رسميا .

متاح روابط مباشرة لتحميل ملفات pdf لكل محافظة تتضمن نتائجها.

بجانب هذا الملف يمكنك البحث عن اسمك.

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