نتائج الصف السادس ابتدائي 2023 الدور الاول الرصافة الثالثه /ذي القار/ القادسية موقع وزارة التربية العراقية | موقع نتائجنا| موقع ملزمنا

يعيش أولياء أمور طلاب السادس الابتدائي بالعراق حالة من القلق والتوتر، حيث كثر بحثهم عن رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول موقع وزارة التربية العراقية، وقد أكدت التعليم العراقي على أن مؤشرات نسب نجاح نتائج السادس ابتدائي 2023 دور أول عموم المحافظات مرتفعة جدا مقارنة بنسبة النجاح في الأعوام الماضية، ولذلك لادعي لحالة القلق المنتشرة بين الطلبة، وخصصت وزارة التعليم عدد من الروابط الإلكترونية التي من خلالها يتم استعلام نتيجة السادس الابتدائي برقم الامتحان موقع نتائجنا – موقع ناجح.

موقع نتائجنا | موقع ناجح | وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول جموع المحافظات

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية باعتماد وظهور النتيجة خلال الساعات الماضية في بعض المحافظات وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من هنا، على ان يتم ظهورها في كافة المحافظات اليوم والغد، وتعكف حاليا المؤسسات والإدارات التعليمية العراقية على الانتهاء من مراجعة كافة أعمال التصحيح ومراقبة ومراجعة أيضا درجات الطلاب بشدة للبدء في تقديم كافة النتائج لاعتمادها من قبل الوزارة لكى يقوم الطلاب وذويهم بالاستعلام عنها اون لاين بالاسم ورقم الامتحان.

نتائج السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا بالدرجات والعلامات|تحميل نتيجة الصف 6 ابتدائي 2023 البصرة وزاري بغداد الرصافة الثالثة pdf عموم المحافظات

نتائج السادس الابتدائي 2023 pdf

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق عبر موقع الوزارة بالاسم الكامل ورقم الامتحان من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولاُ يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية السابق ذكره.

أو من خلال ⇓

موقع ملزمنا نتائج السادس الابتدائي دور اول بالرقم الامتحاني

أو ⇓

موقع ناجح نتائجنا السادس الابتدائي الدور الاول pdf

ثانيا الضغط على نتائج الصف السادس الابتدائي

ثالثا يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة من اسم الطالب ورقم الامتحان.

رابعا يجب الضغط فوق أيقونة الاستعلام ، و سيعلن على الفور النتائج أمامك.