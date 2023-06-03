نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس بعد قليل

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ، حالة من الترقب والانتظار يعيش فيها طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أجل معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني، يهتم الطلاب جميعاً بمعرفة النتيجة والحصول على الدرجات، تستعد بعض المحافظات على مستوى الجمهورية بالإعلان عن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي ومدارس التمريض والدبلومات الفنية ولذلك يبحث الطلاب بشكل مكثف عن النتيجة والاستعداد للتقديم في المدرسة المفضلة لديهم.

لقد تم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية في الكثير من محافظات مصر نهاية الأسبوع الماضي وسوف تستعد محافظة كفر الشيخ لعملية اعتماد النتيجة كي تطمئن قلوب الطلاب وتدخل الفرحة على قلوب الكثير من الأسر، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة ملحوظ في عدد الناجحين عن العام الماضي، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ

أخيراً سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ بعد قليل بتاريخ اليوم السبت الموافق 3 من يونيو الجاري، وهذا ما أكدت عليه مديرية التربية والتعليم، حيث انهى فريق الكنترول من أعمال التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يقوم السيد اللواء جمال نور الدين محمد زكي محافظ كفر الشيخ باعتماد النتيجة و إعلان نسب النجاح للشهادة الإعدادية العامة والمهنية ومدارس المكفوفين والصم والبكم وسوف يتقدم سيادته بتهنئة الطلاب وإعلان أسماء الأوائل للعام الدراسي 2022-2023.

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