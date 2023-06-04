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خصم الحـچـي||كشوف نتائج الامتحانات التمهيدية||نتائج السادس الابتدائي 2023 كربلاء pdf/ ذي قار/ الكرخ 1-2 / الرصافة / كربلاء / ديالي/كركوك

Admin 2منذ 16 دقيقة
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نتائج الصف السادس ابتدائي دول اول 2023، حيث يترقب طلاب السادس الابتدائي بجميع محافظات  العراق، وأكثرهم بحثاً بغداد الكرخ، صلاح الدين، كربلاء، ظهور نتائج السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا، خاصة بعد تم الإعلان عن اعتماد نتائج السادس الابتدائي 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، ولهذا نواصل معكم من خلال هذا التقرير  تفاصيل واحدث الأخبار أولا بأول عن آخر تحديثات قرارات الوزارة عن تلك النتائج.

نتائج الصف السادس ابتدائي دول اول 2023

عبر سلسلة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي للصفحتها الرسمية اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية  أن نتائج السادس الابتدائي 2023 تمهيدي دور اول بجميع المحافظات العراق خلال بداية هذا الأسبوع اي اليوم أو غد، وأن محافظة بغداد والكرخ وصلاح الدين ستكون من المحافظات الأولى في الظهور.

نتائج السادس الابتدائي دور أول بغداد

تحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الرصافة الاولى

تنزيل نتائج السادس الابتدائي دور اول الكرخ الثالثه

لينك نتائج السادس الابتدائي 2023 للدور الاول صلاح الدين العراق

تداول خلال الساعات القليلة الماضية إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 خاصة في محافظتي الكرخ الأول  والكرخ الثانية والكرخ الثالثة عبر  روابط كثيرة بعضها عبر مواقع مزيفة، ولهذا يمكنكم استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول صلاح الدين، و باقي المحافظات العراقية خلال الساعات  القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط الرسمي من هنا.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 كربلاء موقع نتائجنا

كما كانت قد كشفت وزارة التعليم العراقية أن من خلال موقع نتائجنا يمكن الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2023 من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

ثم كتابة رقم الامتحاني رقم الجلوس كاملاً

وفي النهاية يجب الضغط على على استعلام، لتظهر النتائج أمامكم ، ويمكن طباعة الكشف.

يمكنكم استخراج نتائج الصف السادس ابتدائي دول اول 2023 من الرابط هنا.

نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي موقع نتائجنا

المحافظة
الحالة
تنزيل
بغدادصدرت
اضغط هنا للتحميل نتائج السادس الابتدائي بغداد
نينوىفي الانتظار
قريبا
ديالىفي الانتظار
قريبا
الكرخ 1في الانتظار
قريبا
الكرخ 2في الانتظار
قريبا
الكرخ 3صدرت
اضغط هنا للتحميل نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثالثه
الرصافة 1صدرت
اضغط هنا تحميل نتائج السادس الابتدائي الرصافه الاولى جوجل درايف
الرصافة 2في الانتظار
قريبا
الرصافة 3في الانتظار
قريبا
النجففي الانتظار
قريبا

وزارة التربية العراقية نتائج سادس ابتدائي 2023

يتم استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 دور الاول موقع نتائجنا وذلك باتباع عدد من الخطوات وهي:

  • دخول على رابط موقع نتائجنا
  • اختيار الأيقونة الخاصة ب  نتيجة السادس الابتدائي 2023.
  • تحديد المحافظة
  • كتابة اسم المدرسة التابع لها الطالب.
  • النقر على استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 دور أول  pdf.
  • اختيار أيقونة طباعة لطباعة درجات وعلامات الطالب.

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Admin 2منذ 16 دقيقة
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