خصم الحـچـي||كشوف نتائج الامتحانات التمهيدية||نتائج السادس الابتدائي 2023 كربلاء pdf/ ذي قار/ الكرخ 1-2 / الرصافة / كربلاء / ديالي/كركوك

نتائج الصف السادس ابتدائي دول اول 2023، حيث يترقب طلاب السادس الابتدائي بجميع محافظات العراق، وأكثرهم بحثاً بغداد الكرخ، صلاح الدين، كربلاء، ظهور نتائج السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا، خاصة بعد تم الإعلان عن اعتماد نتائج السادس الابتدائي 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، ولهذا نواصل معكم من خلال هذا التقرير تفاصيل واحدث الأخبار أولا بأول عن آخر تحديثات قرارات الوزارة عن تلك النتائج.

نتائج الصف السادس ابتدائي دول اول 2023

عبر سلسلة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي للصفحتها الرسمية اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الابتدائي 2023 تمهيدي دور اول بجميع المحافظات العراق خلال بداية هذا الأسبوع اي اليوم أو غد، وأن محافظة بغداد والكرخ وصلاح الدين ستكون من المحافظات الأولى في الظهور.

نتائج السادس الابتدائي دور أول بغداد

تحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الرصافة الاولى

تنزيل نتائج السادس الابتدائي دور اول الكرخ الثالثه

لينك نتائج السادس الابتدائي 2023 للدور الاول صلاح الدين العراق

تداول خلال الساعات القليلة الماضية إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 خاصة في محافظتي الكرخ الأول والكرخ الثانية والكرخ الثالثة عبر روابط كثيرة بعضها عبر مواقع مزيفة، ولهذا يمكنكم استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول صلاح الدين، و باقي المحافظات العراقية خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط الرسمي من هنا.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 كربلاء موقع نتائجنا

كما كانت قد كشفت وزارة التعليم العراقية أن من خلال موقع نتائجنا يمكن الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2023 من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

ثم كتابة رقم الامتحاني رقم الجلوس كاملاً

وفي النهاية يجب الضغط على على استعلام، لتظهر النتائج أمامكم ، ويمكن طباعة الكشف.

يمكنكم استخراج نتائج الصف السادس ابتدائي دول اول 2023 من الرابط هنا.

نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي موقع نتائجنا

المحافظة الحالة تنزيل بغداد صدرت

اضغط هنا للتحميل نتائج السادس الابتدائي بغداد نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 صدرت اضغط هنا للتحميل نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثالثه الرصافة 1 صدرت

اضغط هنا تحميل نتائج السادس الابتدائي الرصافه الاولى جوجل درايف الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا

وزارة التربية العراقية نتائج سادس ابتدائي 2023

يتم استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 دور الاول موقع نتائجنا وذلك باتباع عدد من الخطوات وهي: