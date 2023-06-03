Zaharet نتائج السادس الابتدائي 2023 تكريت الدور الاول | | استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي 2023 تكريت، ما زال البحث مستمر بشكل كبير جداً من انب جميع الطلاب وبالتحديد طلاب محافظة صلاح الدين حول نتائج السادس الابتدائي 2023 تكريت الدور الاول، حيث يسعون إلى الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم وموعد إعلان النتيجة، حيث تعتبر نتائج دور اول سادسة ابتدائي واحدة من أهم النتائج التي يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى استخراجها والاستعلام عنها، وكانت وزارة التربية العراقية قد أكدت على أن كل محافظة ستقوم بالإعلان عن نتائجنا بمفردها فور انتهاء التصحيح في المدارس التابعة للمحافظة يتم رفع كشوفات نتائج الطلاب، ونوفر لكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بالإعلان عن النتائج في جميع المحافظات العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2023 تكريت الدور الاول

انتهت اللجان المكلفة بعمليات التصحيح والتدقيق ومراجعة أوراق امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي للدور الأول من العام الدراسي الحالي 2022/2023 في محافظة صلاح الدين من كافة الأعمال وتم الآن إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 تكريت الدور الاول لجميع الطلاب، وأصبح الآن بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وذلك حيث تم رفع بي دي اف PDF خاص بجميع المدارس والمناطق في محافظة صلاح الدين، ومن أهم المناطق التي تم إعلان النتائج بها هي الخارجي – تكريك – الشرقاط – العلم – بلد – الدور – سامراء.

استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 صلاح الدين

بعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 تكريت الدور الاول رسمياً أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن النتائج عن طريق الخطوات التالية:-

أولًا: التوجه إلى موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية العراقية.

التابع لوزارة التربية العراقية. ثانيًا: اختيار نتائج ابتدائي دور اول 2023.

ثالثًا: تحديد المحافظة التي يرغب الطالب في الاستعلام عن النتائج بها (صلاح الدين / دهوك / الكرخ 1 و 2 و 2 / الرصافة 1).

رابعًا: الضغط على تنزيل وتحميل كشوفات نتائج الطلاب في المنطقة التابع لها الطالب والمدرسة.

خامسًا: استخراج نتائج الطلاب.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول حتى الآن