نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 موقع نتائجنا الدور الاول بالعراق results.mlazemna.com

نتائج السادس الابتدائي العراق 2023، حالة من الترقب من قبل الطلاب بالساعات الماضية عقب اعتماد العديد من المحافظات بالساعات الماضية بالعراق يترقبون صدور باقي المحافظات واعلنت الوزارة انها تعمل علي رفع النتائج بعدة محافظات طوال الاسبوع وذلك تجنباً لوقوع الموقع اثناء حصول الطلاب علي النتائج لذلك يتم رفع النتيجة في عدة محافظات طوال الاسبوع حتي الانتهاء من رفعها .

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

نتائج الامتحان في الصف السادس من الدور الأساسي في محافظات العراق يختلف من محافظة لاخرى فقد تظهر النتائج في إحدى المحافظات وتبقى غير متوفرة في محافظة أخرى اعتمادا على سرعة بعد الاعتماد على عملية تصحيح الامتحان وتأكيد نتائج المرحلة التمهيدية الأولية السادسة من المتوقع أن تكتمل عملية التصحيح وستظهر النتائج في جميع المحافظات ويتم الاستعلام عن من خلال الاتي.

الدخول على موقع النتائج الوزارية في العراق الرسمي results.mlazemna.com.

انقر على اضغط هنا أعلى يمين الصفحة.

ثم مرر لأسفل.

حدد المحافظة التي تسكن بها.

انقر على خيار تنزيل مباشرةً بعد صدور النتائج.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

يمكننا ان نتعرف على رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق ويمكن ان تظهر على موقع نتائجنا ولن يتم نشر النتيجة في جميع المحافظات دفعة واحدة بل يتم نشر النتيجة عند الانتهاء من عملية التصحيح في كل محافظة على حدة ويتم من خلال الاتي.