مبروك لجميع الطلاب.. آلية الاستعلام نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول الرصافة 1، 2، 3 كافة المحافظات

يشعر الطلاب في العراق بالترقب والانتظار لمعرفة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي للعام 2023، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريباً جداً. ترقباً لنجاحهم واجتهادهم خلال الامتحانات، يحاول الجميع البحث عن الأخبار الحديثة حول موعد الإعلان عن النتائج وطريقة الاستعلام عنها. ولمساعدتكم على تلك المهمة، يسرنا أن نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 في العراق، حتى يتسنى لكم الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر، حال توفرها.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

بدأ طلاب الصف السادس الابتدائي اختبارات نهاية العام 2023 منذ يوم الأحد الماضي في 21 مايو 2023م،حرصا على طلابنا الاعزاء تتيح وزارة التربية في العراق لطلابها الاستعلام عن نتائج السادس التمهيدي من خلال الإنترنت بطريقة سهلة وميسرة.

لمعرفة كيفية الاستعلام عن النتائج يجب عليك طباعة الرقم التسلسلي للطالب المكون من خمسة أرقام والموجود في وثيقة اختبار الطالب

ومن ثم الدخول إلى رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي المتاح على الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق.

موعد اعلان نتائج السادس التمهيدي

تم الاعلان عن النتائج فور اعتمادها، و يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها عبر الروابط الرسمية.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 أصبحت متاحة الآن ويمكن الاطلاع عليها مباشرة من خلال رابط الاستعلام عن النتائج.

تظهر الصفحة مجموع نقاط الطالب ونسبة النجاح، وبإمكان الطالب أو ولي الأمر طباعة النتيجة من خلال الضغط على زر “طباعة” الموجود على الصفحة.

يجب على الجميع أخذ الوثيقة الرسمية للنتيجة من المدرسة المعنية. وكما تشير وزارة التربية إلى أن هناك روابط تستخدم للاستعلام عن النتائج من خلال المواقع الإلكترونية الأخرى.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي