Yalla Shoot New.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 6/3//2023 نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي

تابع لايف مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة تويتر، في مساء اليوم تقام مباراة في غاية القوة والاهية علي ملعب ويمبلي بين كل من بطل الدوري الانجليزي مان سيتي ونظيرة نادي مانشستر يونايتد حيث تلعب تلك المباراة في مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية .

مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يوتيوب

مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يوتيوب، حيث يلتقي الطرفين لأول مرة منذ عدة سنوات في نهائي بطولة كاس الاتحاد الانجليزي الموسم الحالي ويسعي كلا الفرقين في تلك المباراة ان يحقق احدهم الفوز علي حساب الاخر من اجل حصد تلك البطولة علي ملعب ويمبلي الذي تقوم علية مباراة اليوم.

يلا شوت مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر

يلا شوت مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر، حقق مان سيتي الفوز في دور ربع نهائي علي حساب نظيرة بيرنلي بسادسة قاتلة مقابل لاشئ حيث احرز النرويجي هولاند هاترج الاول في تلك المباراة في الشوط الاول هدفين وفي الشوط الثاني هدف وتابع جوليان الفاريز الاهداف وسجل هدفين في الشوط الثاني حيث احدث هدف قبل الاخيرة والاخير في تلك المباراة التي شهدت قوية كبيرة من جانب السيتي وبيرنلي وانتهت تلك المباراة بسداسية مقابل اي رد من جانب بيرنلي الانجليزي.

يمكن للجميع مشاهدة المباراة من الرابط التالي اضغط هنا

تشكيل مان سيتي

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

في الدفاع: مانويل أكانجي- جون ستونز- روبن دياز- كايل ووكر

في الوسط: إلكاي جوندوجان- رودري- كيفن دي بروين

في الهجوم: جاك جريليش- إرلينج هالاند- بيرناردو سيلفا

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم مباشر يلا لايف

وفي دور ربع نهائي حقق اليونايتد الفوز علي حساب فولهام بثلاثية مقابل هدف وحيد حيث احرز برونو ميجيل هدفين في الشوط الثاني الهدف الاول و الاخيرة في تلك المباراة بعد ان سجل مارسيل هدفة الثاني في تلك المباراة ويقود اليونايتد الي دور نصف نهائي الذي انهي بتعادل سلبي .

ولكن ضربات الترجيح تحسم الامر امام نادي برايتون وانتهت تلك المباراة في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بفارق هدف من ضربات الحظ ويسعي في مباراة اليوم اليونايتد من اجل تحقيق الفوز المستخق والوصول الي ربع القلب ويخرج من هذا الموسم بلقب افضل من موسم صفري حيث نجح اليونايتد حجز مقعدا في بطولة دوري الابطال الموسم القادم بعد حصولة علي المركذ الثالث في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

Yalla Shoot New

وترقب كبير من قبل الجماهير بالوطن العربي من اجل متابعة تلك المواجهة الهامة والقوية بين الطرفين لمعرفة من سيكون بطل الكأس في انجلترا .