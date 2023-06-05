ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاساسي

لم يكن يوم السبت 3 يونيو 2023 عاديا في محافظة كفر الشيخ، حيث غمرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الرئيسية أخبارا عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس. وعلى الرغم من الترقب الذي ساد المحافظة وأحيانًا التوتر، إلا أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أعلن باطمئنان عن جاهزية النتيجة وصدورها بعد انتهاء مراجعة ورصد درجات جميع المواد، وهكذا بات بإمكان الطلبة الآن الاستفسار عن نتائجهم بكل يسر وسهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

تشهد مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية إقبالاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور على الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية 2023. ويفترض أن تعلن النتائج الرسمية اليوم وذلك عبر الرابط الرسمي الذي سيتم استخدامه للحصول على النتائج.

وفقًا لتصريحات محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، فإنه تم الانتهاء من مراجعة نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظة.

حرصًا على عدم الوقوع في أي تحديات تتعلق بعمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب. ومن المرجح أن تشهد النتائج إقبالًا كبيرًا من الطلاب الذين اتبعوا نظامًا دراسيًا متينًا طوال العام الدراسي.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

يمكن الحصول على الرابط المتاح في الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية أو من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يتبع بعض الطلاب الطريقة القديمة باستخدام الرسائل النصية القصيرة، إرسال رسالة SMS تحتوي على الجلوس إلى الرقم 95099، وسيتم ارسال النتيجة في الردّ.

ولتتابع آخر أخبار النتيجة لحظة بلحظة، يمكن الانضمام لقناة التليجرام التي تقدم آخر الاخبار وموعد إعلان النتيجة ورابط الحصول على النتيجة مجانًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية