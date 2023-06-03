الأن إستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٣ الدور الاول موقع نتائجنا كافة المحافظات في العراق عبر epedu.gov.iq

نتائج الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٣ الدور الاول موقع نتائجنا، تُعتبر نتائج الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٣ الدور الاول موقع نتائجنا واحدة من أكثر النتائج التي تتصدر كافة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في العراق، وذلك حيث بدأت المحافظات بالإعلان عن نتائج سادس ابتدائي دور اول 2023 بشكل رسمي منذ ساعات قليلة حيث قامت ما يزيد عن 5 محافظات بإعلان النتائج وتعمل بقية المحافظات العراقية على إعلان النتائج في الوقت القادم حيث أكدت وزارة التربية العراقية على أن النتائج ستكون متاحه في جميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري وذلك حتى يتعرف الطلاب على درجاتهم ومعرفة النتائج (ناجح / مكمل)، ونوفر لكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال على موقع البديل الإخباري كل تفاصيل إعلان النتائج وخطوات الاستعلام عنها واستخراجها.

نتائج الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٣ الدور الاول موقع نتائجنا

نقدم لكم الآن المحافظات التي قامت بإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٣ الدور الاول موقع نتائجنا حتى الآن وكذلك الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج بسهولة، كالآتي:

الولوج إلى بوابة نتائجنا التعليمية التابعة لوزارة التربية العراقية.

التابعة لوزارة التربية العراقية. اختيار المحافظة من الجدول الموجود أمامك.

في حال وجدت كلمة “تنزيل” أمام المحافظة فهذا يعني أن النتيجة قد تم رفعها.

أما في حال وجدت كلمة “قريباً” فهذا يعني أن النتيجة لم تُعلن في هذه المحافظة حتى الآن.

قم باختيار المنطقة التابع لها الطالب وحدد المدرسة.

استخرج نتيجة الطالب من ملف PDF الخاص بالمدرسة وتأكد من الاسم ورقم الامتحاني.

أما عن المحافظات التي قامت بإعلان النتائج حتى هذه اللحظة فهي:

محافظة صلاح الدين تم إعلان النتائج ويمكن تحميلها من موقع نتائجنا محافظة الرصافة 1 تم إعلان النتائج ويمكن تحميلها من موقع نتائجنا محافظة الكرخ 3 تم إعلان النتائج ويمكن تحميلها من موقع نتائجنا محافظة الكرخ 1 تم إعلان النتائج ويمكن تحميلها من موقع نتائجنا محافظة دهوك تم إعلان النتائج ويمكن تحميلها من موقع نتائجنا محافظة الكرخ 2 تم الانتهاء من التصحيح وجاري رفع النتائج على نتائجنا محافظة أربيل تم إعلان النتائج ويمكن تحميلها من موقع نتائجنا محافظة نينوى جاري انتهاء التصحيح ورفع النتائج.

استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٣ دور اول

حالة كبيرة جداً من الترقب والانتظار بين جميع الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور الراغبين في الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي ٢٠٢٣ الدور الاول موقع نتائجنا والتي بدأ الإعلان عنها في المحافظات العراقية المختلفة، حيث بدأت محافظة الكرخ 1 والرصافة 1 بالإعلان عن النتائج أمس ثم اتبعهم محافظة الكرخ 3 و الكرخ 2، ثم قامت محافظة دهوك بالإعلان عن النتائج مساء أمس الجمعة، وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 3 يونيو إعلان محافظة صلاح الدين عن نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي دور اول 2023 وذلك في جميع المناطق وعلى مستوى جميع المدارس، أما عن باقي المحافظات فأعلنت مديرية التربية بمحافظة نينوى أنها تقوم بتصحيح أكثر من 110 ألف كراسة إجابة للطلبة والطالبات الذين أدوا الامتحانات وسيتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات.

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 محافظة أربيل الآن بشكل رسمي بعد أن انتهت لجان التصحيح من مهمتها في التصحيح ورصد جميع الدرجات الخاصة بالطلاب، وتم رفع النتيجة الآن على موقع نتائجنا ويمكن لطلاب جميع المدراس بالمحافظة استخراج النتائج بعد تحميل ملفات PDF الخاصة بالمحافظة.