مجموعك وحش.. بدائل الثانوية العامة 2023 بعد الإعدادية .. 50 مدرسة لطلاب الشهادة الإعدادية بدل الثانوية

بدائل الثانوية العامة 2023 بعد الإعدادية بعد انتهاء طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسي من اداء امتحانات الترم الثاني، ونشر كافة النتائج النهائية رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، نجد أنه قد بدأ الطلاب وذويهم في البحث عن أفضل المدارس البديلة للثانوية العامة للالتحاق بها، كما توجد مجموعة من المدارس العالمية التي تقدم برامجاً تعليمية تشبه تلك المتبعة في الثانوية العامة، بالإضافة إلى مدارس خاصة للبنين والبنات.

قد حددت وزارة التربية والتعليم قائمة المدارس المتاحة بعد الإعدادية، وشروط التقديم لها وتنسيقها بعد الإعدادية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن شروط وتفاصيل تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الأيام القليلة القادمة بما يتماشى مع تنسيق الشهادة الإعدادية 2023، وتعتبر بدائل الثانوية العامة خيارات تعليمية تتيح للطلاب الحصول على شهادة ثانوية معترف بها، وذلك خلافًا للحصول على شهادة الثانوية العامة التي تعد الخيار الأكثر شيوعًا في نظام التعليم الحالي، وتشمل بدائل الثانوية العامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم الفني، والتعليم المهني، والتعليم العالي الفني، والتعليم عن بعد، والتعليم الدولي، والتعليم الديني.

تتميز بدائل الثانوية العامة بتوفير خيارات متنوعة للطلاب الذين يرغبون في الحصول على تعليم متخصص في مجالات مختلفة، وتمكينهم من الحصول على مهارات وخبرات عملية تؤهلهم لسوق العمل، وتتيح لهم الفرصة للتقدم في الدراسات العليا في مجالات متعددة، وتعد بدائل الثانوية العامة خيارًا مهمًا للطلاب الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الثانوية العامة، سواء بسبب ظروف شخصية أو صحية أو غيرها، ويسعون للحصول على شهادة تعليمية تمكنهم من تحقيق أهدافهم المستقبلية.

لو عايز تعرف كل التفاصيل عن كل مدرسة .. رابط شرح كل مدرسة والاماكن والمصاريف ..

بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية

أما عن أسماء مدارس بدائل الثانوية العامة لطلاب الإعدادية هم:

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة WE للإتصالات والتكنولوجيا.

مدرسة السكة الحديد.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

مدرسة مبارك كول.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.

مدرسة الغزل والنسيج.

مدرسة توشيبا العربي.

مدرسة الضبعة النووية.

مدرسة البتروكيماويات.

مدرسة السويدي الثانوي.

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

مدرسة صيد وتربية الأسماك.

مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة.

مدرسة الثانوي الجوي.

مدرسة الطاقة الشمسية.

مدرسة الذهب والمجوهرات.

مدرسة غبور للسيارات.

مدرسة التمريض العسكري.

مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الميكاترونيات للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة إلكترو مصر.

مدرسة التمريض العام.

مدرسة أحمد تعلب الفندقية.

المدرسة العسكرية الرياضية.

مدرسة المتفوقين.

مدرسة الثانوي البريطاني.

مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان.

مدرسة البريد.