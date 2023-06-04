هُـنا نتيجتك..ظهرت الان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية نتيجة 3 اعدادى بالغربية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الثاني للعام الدراسي 2023، والتى من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجتها خلال دقائق معدودة ، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات وأولياء الأمور وسط حالة من الترقب والانتظار الإعلان الرسمي من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن نتيجة الشهادة الاعدادية ، والتى انتهى الطلاب والطالبات من أداء الامتحان بها في أواخر شهر مايو الماضي ، ومن خلال التقرير التالى تستطيع الحصول على جميع الخطوط وكذلك الرابط الخاص بنتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الغربية بكل سهولة ويسر.

نتيجة اعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2023.

عقب الانتهاء من أداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية الترم الثاني قامت مديرية التربية والتعليم بتصحيح اوراق الاجابات ومراجعتها بكل دقة وكذلك رصد الدرجات النهائية ، من أجل القيام باعتمادها من قبل محافظ الغربية ، حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الدخول عبر موقع البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم وادخال رقم جلوس الطالب والاستعلام عن النتيجة ، حيث ستحدد نتيجة الشهادة الاعدادية مسير الطالب سوى بالتقديم فى الثانوى العام أو الذهاب الى التعليم الفنى بجميع أقسامه ، ومن المنتظر أن يتم اعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادى بمحافظه كفر الشيخ خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الغربية 2023.

موقع البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالغربية . أولا يتم الدخول على رابط

ثالثاً يتم إدخال البيانات الخاصة بالطالب ورقم الجلوس بكل دقة.

القيام باختيار زر عرض نتيجة الطالب

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الثانى:

اكدت مديرية التربية والتعليم انه تم الانتهاء من جميع اعمال تصحيح اوراق الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية وسيتم اعتمادها من قبل محافظ الاقليم خلال الساعات القليلة المقبلة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية الترم الثاني 2023

حالة من الترقب لأبنائنا الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي، في محافظة الغربية في إنتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية الترم الثاني 2023 من العام الدراسي الحالي بعد الإنتهاء من أداء الطلاب لإمتحانات نهاية العام الدراسي الحالي خلال الشهر الماضي في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.