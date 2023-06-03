الحق جهز ورقك ويلا.. رابط التقديم لرياض الاطفال 2024 بالمدرس الحكومية

هل تبحث عن تقديم طفلك للروضة؟ هذه الخطوة المهمة تستدعي الحصول على معلومات دقيقة وواضحة حول الإجراءات والأوراق المطلوبة. ولكن لا داعي للقلق، فالوزارة وفرت رابط التقديم لرياض الاطفال 2024 الابتدائي بالمدارس الحكومية. وهذا يعني أن يمكنك تسجيل ابنك في المدرسة التي تفضلها بكل سهولة ويسر، سنضع بين يديك كل التفاصيل التي تحتاجها لإتمام عملية التسجيل بنجاح. فلا تفوت الفرصة وسارع بالتقديم!

رابط التقديم لرياض الاطفال 2024

في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول، هناك العديد من الشروط التي يجب تحقيقها لتحقيق القبول. يتعين على الأطفال الذين يريدون التقديم للتعليم الابتدائي.

أولاً أن يكونوا من مواليد 2016. كما يجب على الأطفال الذين تم وضعهم في قوائم الانتظار أن يكونوا قد اكملوا السن القانونية في يناير 2024 على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تكون لدى الطفل شهادة ميلاد رسمية وشهادة تطعيمات.

تحدد الدرجات الأكاديمية للوالدين، ومنطقة السكن ومدرسة الأخوة الكبرى من الشروط الأخرى التي يجب الالتزام بها.

يجب على الوالدين التسجيل عبر الإنترنت على الرابط المخصص لذلك.

يجب على الوالدين إحضار نسخة من الملف الذي تم تقديمه عبر الإنترنت وعدد من الوثائق الأخرى لإثبات المؤهلات الأكاديمية والسن ومنطقة السكن.

كيفية التسجيل الإلكتروني لرياض الأطفال 2024

الإجراءات تبدأ بالتسجيل الإلكتروني عبر رابط kg.emis.gov.eg .

. يمكنك الدخول على الرابط واتباع الخطوات المحددة كل خطوة تلو الأخرى.

وعند تسجيل الرغبات يتم الاحتفاظ بها في النظام ولا يتم حذفها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل الرغبات قبل انتهاء موعد التسجيل.

ثم يتم الإعلان عن نتائج التسجيل بشكل رسمي في موعد محدد تختلف من مدرسة لأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التسجيل الإلكتروني لرياض الأطفال 2024 متاح لجميع المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية والتجريبية المصرية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في رياض الأطفال

– شهادة ميلاد الطفل.

– كارت الرقم القومي للطفل.

– صورة شخصية للطفل.

– كارت الرقم القومي لأحد والدي الطفل.

– شهادة تطعيمات الطفل.