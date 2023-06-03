فريد ح 36 : مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 والاخيرة اعلان اول مترجم HD

طائر الرفراف الحلقة 36 والاخيرة يمكننا متابعة مسلسل طائر الرفراف والذي يتم عرضه على الكثير من المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية حيث يرغب الكثير التعرف على موعد عرض الحلقة 36 وانه من ضمن اقوي مسلسلات الدراما وحصل على نسبة مشاهدة طائر الرفراف ويجمع بين اعجاب الكثير ومن خلال مقالنا سنتعرف على

مسلسل طائر الرفراف مترجم عربي

تدور احداث مسلسل طائر الرفراف حول ان عائلة الاغا التي يتجمع جميع افرادها في احداث تسود بها الكراهية ويعمل الجد الأكبر للعائلة بالسيطرة علي الحفيد الأكبر للعائلة من اجل القيام بزواجه ولكن رفض .

طائر الرفراف الحلقة 36 والاخيرة

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل طائر الرفراف التركي كل يوم جمعة من كل أسبوع مترجم علي قناة ستار تي في التركية وانها هي القناة العارضة للمسلسل ويعرض السبت علي قناة ام بي سي فور بالعربي يمكن للجميع مشاهدة الحلقة مجاناً بدون اعلانات .

أبطال مسلسل طائر الرفراف

تم اشتراك عدد من النجوم المتميزون في العمل وهم.

غولسون سانتير أوغلو.

ايرام التوغ .

ميرت رمضان ديمير.

عفراء ساراتش أوغلي.

يهتم الكثير في التعرف على موعد عرض الحلقة الجديد من المسلسل التركي طائر الرفراف والذي ستعرض اليوم السبت الموافق الثالث من يونيو الجاري وستكون مليئة بالكثير من الاحداث القوية والمثيرة للغاية.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل طائر الرفراف 36

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل طائر الرفراف وذلك من خلال استقبال التردد التالي على جهاز الاستقبال الخاص بنا.

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

التردد: 10922.

يهتم الكثير من محبي الاعمال التركية التمتع بمشاهدة الحلقة الخامسة والثلاثون من المسلسل التركي طائر الرفراف والذي يعد من أكثر الأعمال نجاح ويتم اعادة المسلسل التركي عقب قناة الفجر حيث انها ستقوم بنقل المسلسل بالفترة القادمة وستشاهدونة الحقلة مترجمة علي موقع ايجي بست او موقع قصة عشق التركي .

وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل التركي من طائر الرفراف الكثير من الاحداث القوية والمشتعلة وحالة من الترقب الشديد من اجل معرفة الاحداث الجديد بالحلقة السادسة والثلاثون والاخيرة .