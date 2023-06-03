ظهرت نتيجة نت 3ع| نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس رسميا دسوق / بلطيم / سيدي سالم / قلين

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني، ينتاب العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور حالة من الفضول والترقب لمعرفة نتيجة الامتحانات، تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ لعام 2023، حيث يسعى الجميع لمعرفة موعد إعلان النتائج. تصبح هذه البحوث محط اهتمام الكثيرين وتتصدر محركات البحث و تريند جوجل.

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ، يمكن الاطلاع على الموقع الرسمي للمحافظة أو بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. يكفي الطلاب والطالبات البحث باستخدام الاسم أو رقم الجلوس الاستعلام عن نتيجتهم في الشهادة الإعدادية بفصلها الثاني لعام 2023، تمنح هذه الخطوة الراحة واليسر للجميع في الحصول على المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ

إذا كنت ترغب في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ، سيتم الإعلان عنها عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في وقت الإعلان الرسمي عن النتائج. يجب أن تعلم أن الدرجة النهائية تتكون من 280 درجة، وتشمل خمس مواد مختلفة. هذه هي التفاصيل:

في مادة اللغة العربية، يتم تقدير الدرجة النهائية على أساس 80 درجة، ومن المطلوب للنجاح الحصول على درجة لا تقل عن 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية، تُحسب الدرجة النهائية على أساس 60 درجة، وللنجاح يجب أن تكون الدرجة على الأقل 30 درجة.

في مادة الدراسات الاجتماعية، تُقيَّم الدرجة النهائية بناءً على 40 درجة، ويتطلب النجاح الحصول على 20 درجة على الأقل.

مادة الرياضيات، يُحسب الدرجة النهائية على أساس 60 درجة، ويجب أن تكون الدرجة الصغرى المطلوبة للنجاح 30 درجة على الأقل.

هذه هي المعايير التي يتم تطبيقها في تقييم الطلاب وتحديد نتيجتهم النهائية في الشهادة الإعدادية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية بشكل حصري:

الخطوة الأولى: قم بفتح موقع التربية والتعليم الخاص بمحافظة كفر الشيخ من خلال الرابط التالي:

الموقع الرسمي للتربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

الخطوة الثانية: بعد الدخول إلى الموقع، اختر خيار “نتائج الامتحانات”.

الخطوة الثالثة: اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ”.

الخطوة الرابعة: اكتب رقم الجلوس الخاص بطالب الصف الثالث الإعدادي.

الخطوة الخامسة: ستظهر لك نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بمحافظة كفر الشيخ.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الحصول بشكل حصري على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ لعام 2023.