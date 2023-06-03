” كشف نقاط ✔︎ ” رابط استخراج نتائج المراسلة 2023 onefd.edu.dz resultat موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين

نتائج المراسلة موقع الديوان الوطني للتعليم، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في دولة الجزائر عن نتائج المراسلة والتي من المقرر أن تعلن اليوم حسب ما أعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد (ONEFD) كما انه تم التصريح عن إعلان نتائج إمتحان إثبات المستوى دورة ماي في كل من ولايات الجلفة، مستغانم، تمنراست، باتنة، شلف، بسكرة، أدرار، وذلك بداية من يوم الأربعاء حتي اليوم 3يونيو 2023 ومن خلال مقالنا سنتعرف على

نتائج المراسلة onefd edu dz 2023

تم النشر على موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ONEFD عن بداية اعلان نتائج طلاب المراسلة دورة ماي 2023 وذلك بعد إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المواد التي أدي فيها الطلاب الإختبارات خلال الفترة الماضية ويتم من خلال الاتي.

يوم الأربعاء الموافق 31 ماي 2023 تعلن نتائج المراسلة في ولايات الجلفة، مستغانم، تمنراست، باتنة، شلف، بسكرة، أدرار، سطيف.

اما عن يوم الجميس الموافق 1 جوان 2023 تعلن نتائج المراسلة في ولايات الجزائر، قسنطينة، ورقلة، سوق أهراس، بشار، الوادي، عنابة، تلسمان، المدية.

ويوم الجمعة الموافق 02 جوان 2023 تعلن نتائج المراسلة في ولايات الأغواط، سعيدة، تيزي وزو، سكيكدة، عين دفلى، بجاية، تيارت، تبسة، وهران.

رابط استخراج نتائج المراسلة onefd.edu.dz resultat 2023

يوجد بعض من خطوات استخراج كشف نقاط المراسلة 2023 برقم التسجيل للطلاب في جميع الولايات من خلال الدخول علي رابط موقع الديوان ويتم من خلال الاتي.