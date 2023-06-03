PDF.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 “ظهرت” جميع المحافظات

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 والتي تم رفعها على موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية ، وتم ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي في كثير من المحافظات العراقية التي انتهت من عمليات التصحيح والمراجعة ، وعمت الفرحة الكثير من البيوت العراقية بعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي ، وفي السطور التالية اليكم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالخطوات عبر موقع نتائجنا.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 عبر موقع نتائجنا الرسمي ومن الجدير بالذكر أن محافظات الكرخ الاولى والكرخ الثالثة و محافظة الرصافة الاولى و محافظة صلاح الدين ومحافظة دهوك تم رفع جميع نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي الدوري الأول 2023 في هذه المحافظات ويمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر موقع نتائجنا.

ثم يجب اختيار ” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 “.

ثم يجب اختيار المحافظة التابع لها الطالب والتي تظهر على الصفحة الرئيسية على موقع نتائجنا.

يجب ادخال الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها.

ثم الضغط على الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

بعد ثواني تظهر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول بالعراق.

ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدوري الأول

تزداد عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 في جميع محركات البحث المختلفة وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح في كثير من المحافظات العراقية التي تم رفع نتائجها عبر موقع نتائجنا ، ومن الجدير بالذكر أنه تم رفع نتائج المحافظات التي انتهت من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ورفعها إلكترونيا وإتاحتها أمام جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ، كما أتاحت وزارة التربية العراقية أن الطالب الذي لم يتمكن من الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 يمكنه التوجه إلى المدرسة التابع لها والحصول على النتائج.