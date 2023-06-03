“Direct Now” رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول natiga4dk.net وزارة التربية بالرقم الامتحاني

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول بغداد الرصافة الاولى وجميع المحافظات يرغب في التعرف عليها آلاف الطلاب في مختلف أنحاء البلد حيث أن نتائج الامتحانات قد بدأت في الظهور هذه الأيام عبر موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الذي ينشر النتائج في جميع المواد الدراسية وكذلك كافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والمتوسطة حيث أن امتحانات الدور الاول قد بدأت وانتهت خلال شهر مايو الماضي على أن تظهر نتائج الطلاب في خلال الأيام الأولى من شهر يونيو.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول

الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول بغداد الرصافة الاولى ديالي وجميع المحافظات يتم من خلال موقع ناجح لاستخراج نتائج الامتحانات لهذا الفصل الدراسي حيث أن هذه النتائج قد بدأت في الظهور والتعرف على نتائج جميع المحافظات مثل

البصرة وذي قار، والرصافة والكرخ، كربلاء، كركوك وميسان.

والقادسية، الأنبار، بابل.

الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية والمثنى والنجف ونينوى واربيل، دهوك.

صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط.

حيث أن هذه المحافظات قد ظهرت منها البعض والحصول على هذه النتائج بالرقم الامتحاني للطالب.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2023 العراق

استعلم عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول محافظة ديالي وعموم المحافظات عن طريق اتباع الخطوات التالية..

توجه أولا إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا السادس الابتدائي. الآن عليك أن تقوم بتحديد المحافظة التابع لها. تجد أمامك زر تحميل النتائج. بعد الضغط عليه يتم تنزيل ملف بي دي اف به جميع الدرجات. قم بالبحث عن النتائج الخاصة بك بالرقم الامتحاني.

الآن تكون قد حصلت على نتائج 6 ابتدائي في العراق بشكل الكتروني بعد ظهور النتائج.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي

استخرج النتائج من خلال وزارة التربية التي تساعد الطالب في الحصول على النتائج عبر كتابة كل البيانات المطلوبة منهم بشكل صحيح كما أنه يقدم العديد من الخدمات الهامة للطلاب سواء التقديم على المراحل المختلفة أو الاستعلام عن النتائج بالرقم الامتحاني للطالب.