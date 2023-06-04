هُـنا نتيجتك.. رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

حالة من الترقب لأبنائنا في الصف السادس الإبتدائي الأزهري في جميع المحافظات المصرية، في إنتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2022 بعد الإنتهاء من أداء امتحانات نهاية العام خلال الشهر الماضي في كافة المعاهد الأزهرية علي مستوي الجمهورية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الدخول علي بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس للإستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 وكيفية الإستعلام عن النتيجة التي من المقرر إعلانها الأسبوع الجاري عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2023

تصدرت نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالرقم القومي، مؤشرات البحث من الطلاب في السادس الإبتدائي الأزهري في جميع المحافظات لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الصف السادس أزهر تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية العامة في المحافظات، حيث أكدت مصادر في مشيخة الأزهر الشريف، أن أعمال التصحيح لإجابات الطلاب في المرحلة الإبتدائية الأزهرية أوشكت علي الإنتهاء تمهيدًا لإعلان النتيجة فور إعتمادها مباشرة من وكيل مشيخة الأزهر الشريف.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وأعلن الأزهر الشريف، إنه سيتم إتاحة وتفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالإستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني فور إعتماد النتيجة مباشرة حتي يتمكن الطلاب والطالبات من الحصول علي نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية برقم الجلوس والرقم القومي من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: النقر علي أيقونة نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023.

ثالثًا: ثم عليك إدخال الرقم القومي الخاص بك بشكل سليم وصحيح.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.

خامسًا: الإنتظار ثواني حتي تظهر النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية، مؤشرات البحث علي جوجل من الطلاب والطالبات في الصف السادس الإبتدائي واللذين يبلغ عددهم مايقرب من 160 ألف طالبة وطالب علي مستوي الجمهورية، ينتظرون إعلان نتيجة مرحلة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الدور الأول 2023.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

ونستعرض معكم توزيع درجات مواد الصف السادس الابتدائي الأزهري للمرحلة الإبتدائية في جميع المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب الإمتحانات خلال العام الدراسي الحالي:

مادة القرآن الكريم 50 درجة.

مادة اللغة العربية 50 درجة.

مادة الرياضيات 50 درجة.

مادة التربية الإسلامية 50 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 25 درجة.

مادة العلوم 25 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 25 درجة.

المجموع الكلي في الترمين 450 درجة.