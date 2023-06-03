epedu.gov.iq موقع الحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 برقم المقعد “ظهرت حصرياً”

موقع الحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 برقم المقعد والتي توفره وزارة التربية العراقية إلى كافة الطلاب في جميع المراحل الدراسية والتي بدأت فى إعلان نتائج الفصل الدراسي النهائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وبدأت بالصف السادس الابتدائي التمهيدي والتي من المقرر أن يتم عملية إعلان النتائج تدريجا على مدار الأيام المقبلة ، وقد علنت عدة محافظات بالفعل عن نتائج طلاب وفى انتظار باقي المحافظات الاخرى والتي نتابع معكم لحظة بلحظة عملية إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق.

موقع الحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 برقم المقعد

تتولى عدة محافظات عراقية عملية إعلان نتائج الطلاب في المراحل المختلفة ومن اهم تلك المواقع موقع نتائجنا، والذى يوفر إلي الطلاب خدمة الحصول على نتائج طلاب المحافظة بالكامل في إطار ملف درايف يمكن الاطلاع عليه في أي وقت منذ تحميل ويكم بيان موثق للدرجات اليهم فيما بعد ، ولكن يرغب العديد من الطلاب في الاطلاع على نتائجهم نم الموقع الرسمي الخاص بوزارة الرتبية والعراقية والذي بالفعل بدا في طرح نتائج جميع المحافظات، التي قامت بإعلان النتيجة منها محافظات “دهوك- الرصافة 1 – الكرخ 1- الكرخ3 – صلاح الدين” وجارى الآن الانتهاء من عملية إعلان نتائج باقي الطلاب .

استخراج نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023

نوفر اليكم موقعين هامين لاستعلام عن نتائج طلاب في العراق ومنها أولا موقع الحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 برقم المقعد وهو موقع وزارة التربية العراقية هنا ، أو يمكن الاستعلام على نتائج الطلاب من خلال موقع نتائجنا عبر الخطوات التالية: