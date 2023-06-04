توقعات : تنسيق الثانويه العامة لطلاب الشهادة الاعدادية 2023/2024 وزارة التربية والتعليم

تنسيق الثانويه العامة تم التصريح من قبل مسؤول بمديرية التربية والتعليم عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 كما انه تم الإعلان عن النتيجة، وحيث ان مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية عن العام الماضي ليكون 237 خاصة ومن خلال مقالنا سنتعرف على

تنسيق الثانويه العامة لطلاب الشهادة الاعدادية

أوضح المصدر أن طلاب الثانوية العامة يأتي بمعدل 50 طالبا لكل فصل في الإدارات المختلفة، و ينخفض تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية علي الرغم من ارتفاع نسبة النجاح ويبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

تنسيق الثانوية العامة 2023/2024

وهذه المؤشرات المنتشرة علي مواقع التواصل بين الطلاب ولكن حتي الان لم تعتمد وزارة التربية والتعليم تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 وجاري العمل من قبل الوزارة علي توفير التنسيق .