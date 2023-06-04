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توقعات : تنسيق الثانويه العامة لطلاب الشهادة الاعدادية 2023/2024 وزارة التربية والتعليم
تنسيق الثانويه العامة تم التصريح من قبل مسؤول بمديرية التربية والتعليم عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 كما انه تم الإعلان عن النتيجة، وحيث ان مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية عن العام الماضي ليكون 237 خاصة ومن خلال مقالنا سنتعرف على
تنسيق الثانويه العامة لطلاب الشهادة الاعدادية
أوضح المصدر أن طلاب الثانوية العامة يأتي بمعدل 50 طالبا لكل فصل في الإدارات المختلفة، و ينخفض تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية علي الرغم من ارتفاع نسبة النجاح ويبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024.
تنسيق الثانوية العامة 2023/2024
وهذه المؤشرات المنتشرة علي مواقع التواصل بين الطلاب ولكن حتي الان لم تعتمد وزارة التربية والتعليم تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 وجاري العمل من قبل الوزارة علي توفير التنسيق .
- محافظة القاهرة تنسيق الثانوية العامة بـ 240 درجة، وبالمرحلة الثانية وصل إلى 235.
- محافظة الجيزة تنسيق الثانوية العامة فى العام الماضي إلى 218 درجة.
- في محافظة الشرقية تنسيق الثانوية العامة كان 238 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة بالمنيا بالعام الماضي إلى 230 درجة.
- محافظة القليوبية جاء تنسيق الثانوية العامة فى العام الماضي 240 درجة بالمرحلة الأولى ثم انخفض ليصل إلى 235 درجة بالمرحلة الثانية.
- كما ان قنا لتنسيق الثانوية العامة 240 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة بأسيوط فى العام الماضي إلى 240 درجة.
- وتنسيق الثانوية العامة بالمنوفية فى العام الماضي إلى 230 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة بالغربية فى العام الماضي إلى 236 درجة.
- كما ان تنسيق الثانوية العامة فى السويس فى العام الماضي 225 درجة.
- محافظة الدقهلية تنسيق الثانوية العامة في العام الماضي 250 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية فى العام الماضي 225 درجة.
- وصل تنسيق الثانوية العامة فى الإسماعيلية فى العام الماضي 230 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة فى سوهاج فى العام الماضي 258 درجة.