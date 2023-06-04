مؤشرات : تنسيق الدبلومات الفنيه للطلاب الشهادة الاعدادية 2023/2024 وزارة التربية والتعليم

تنسيق الدبلومات الفنيه تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في مختلف المحافظات؛ ليبدأ الطلاب البحث عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 والتعرف على كيفية التقدم للدبلومات الفنية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق الدبلومات الفنيه.

سيق الدبلومات الفنيه للطلاب الشهادة الاعدادية 2023/2024

حيث ان الثانوية العامة ليست هي الاختيار الوحيد بـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2023، كما انه يوجد بعض من البدائل والتي تكفل مكانًا بسوق العمل وتلبي احتياجاته.

بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية

مدرسة ايجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلى والمجوهرات هي أبرز بدائل الثانوية العامة بـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2023، والتي تقدم تخصصات دراسية متنوعة في التعليم الفني.

بدائل الثانوية العامة للبنات

مدرسة الغزل والنسيج يمكن الالتحاق بها ضمن تنسيق الشهادة الإعدادية 2023، إذ تتميز بالعديد من المميزات وانها التخصص في مجال الصناعة، وتخريج طلاب يحملون خبرات ومهارات تؤهلهم إلى سوق العمل وذك في الاتي.

قسم الغزل.

وقسم النسيج.

قسم تريكو آلي.

وقسم ملابس جاهزة.

قسم طباعة وتجهيز المنسوجات.

وقسم زخرفة وتنسيق وإعلان.

حصول الطالب على مكافأة شهرية طوال سنوات الدراسة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 500 جنيه.

مدرسة الضبعة النووية أحد الخيارات المتاحة بـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2023، وأولت لها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمامًا كبيرًا وتتميز بالاتي.

الإقامة الداخلية للطلاب في مبنى سكني مجهز بمطعم.

صالة رياضية وأخرى للمذاكرة.

تسمح للطلاب بالخروج في الإجازة الأسبوعية يوم الخميس والعودة مرة أخرى يوم السبت.

الحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام 5 سنوات.

مدرسة غبور أحد البدائل عن الثانوية العامة بـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2023، وتوجد بها عدة تخصصات هي:

صيانة السيارات والمركبات الخفيفة.

دهان هياكل السيارات.

إصلاح هياكل السيارات.

صيانة السيارات المركبات الثقيلة.

بدائل الثانوية العامة للبنين

مدرسة البترول التقديم في مدرسة البترول بعد الإعدادية، إذ تعد أحد بدائل الثانوية العامة بـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2023.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة تمريض

مدرسة التمريض العام يوجد في بدائل الثانوية العامة لـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2023، وتقبل البنين والبنات وتؤهل خريجيها للعمل في التمريض بمستشفيات وزارة الصحة عقب تخرجهم.

ولم تعلن حتي الان وزارة التربية والتلعيم عن المؤشرات الأولية للقبول في مدارس الثانوية العامة او الدبلومات الفنية وجاري العمل علي التنسيق عقب الانتهاء من اعتماد النتيجة بجميع المحافظات بجمهورية مصر العربية