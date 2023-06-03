عاجل: توقعات تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2023 والحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العسكري

بعدما اعتمدت نتيجة الاعدادية في عدد كبير من المحافظات بنسبة نجاح مرتفعة، أصبح البحث يتزايد حول توقعات تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2023 باعتبارها احدى البدائل عن الثانوية العامة والتي تقبل من درجات أقل، وخلال السطور القادمة سنتعرف على الحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العسكري 2023 وشروط الالتحاق بها، فتابعونا.

توقعات تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2023

أما عن توقعات تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2023 في جميع المحافظات فأنه قد لا يختلف عن تنسيق العام نظرا لتقارب نسب النجاح، ولذا سيكون الحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العسكري كما يلي:

تنسيق محافظة القاهرة 223 درجة.

محافظة الاسكندرية 218 درجة.

محافظة سوهاج 233 درجة.

محافظة السويس 220 درجة.

محافظة الإسماعيلية 218 درجة.

محافظة بني سويف 215 درجة.

محافظة دمياط 203 درجة.

محافظة الوادي الجديد 220 درجة.

محافظة الأقصر 198 درجة.

محافظة قنا 207 درجة.

محافظة أسوان 207 درجة.

محافظة أسيوط 223 درجة.

محافظة شمال سيناء 230 درجة.

محافظة الشرقية 228 درجة.

محافظة مرسى مطروح 205 درجة.

محافظة جنوب سيناء 225 درجة.

محافظة المنوفية 223 درجة.

محافظة الفيوم 218 درجة.

محافظة السويس 222 درجة.

محافظة كفر الشيخ 220 درجة.

محافظة المنيا 212 درجة.

محافظة القليوبية 215 درجة.

شروط التقديم في تنسيق الثانوي العسكري 2023

واليكم شروط التقديم في تنسيق الثانوي العسكري 2023 والتي تم وضعها واقرارها منذ سنوات، علما بأنه يتم اختيار الطلاب المتفوقين من بين الخريجين للعمل في الخدمة العسكرية، وتلك الشروط هي: