“www.monofeya.gov.eg” اعرف حالا نتيجة الإعدادية بالمنوفية رابط نتائج ثالثة إعدادي محافظة المنوفية بالاسم عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة

نتيجة الإعدادية المنوفية www.monofeya.gov.eg البوابة الإلكترونية، اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالمنوفية هو الخبر المنتظر أن يتم الإعلان عنه في غضون عدة ساعات، حيث صرحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح وجاري الآن اعداد كشوفات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية وقائمة اسماء الطلاب والطالبات الاوائل على المحافظة ليتم إعلانها عقب إعلان نسب نجاح نتائج الاعدادية بالمنوفية ورفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الإعدادية المنوفية www.monofeya.gov.eg البوابة الإلكترونية

يقارب ال 90 الف طالب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية الترم الثاني في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، واكدت محافظة المنوفية أنها تابعت لحظه بلحظه سير امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وسرعه التعامل مع أي محاولات للغش أو بتسريب الامتحانات، كما أكدت أنها لم تتلقي أي شكاوي من جانب الطلاب حول صعوبة امتحانات نتائج الاعداديه محافظه المنوفيه فيما عدا اشتكي عدد من الطلاب من صعوبة أجزاء في امتحان مادة الرياضيات بقسم الهندسه.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم

أعلنت مديرية التربية بمحافظة المنوفية أن الحد الأدنى للنجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية هو 140 درجة في المجموع الكلي وفي حال حصول الطالب على مجموع أقل من ذلك يكون لديه ملحق مجموع ويخوض امتحان الدور الثاني في اقل المواد مجموعا، كما أكدت أن مؤشرات التصحيح تفيد بأن نسب نجاح نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية الترم الثاني سوف يقارب ال 90% لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة ومنها الباجور والسادات وقويسنا ومنوف وتلا وبركة السلع وشبين الكون والشهداء واشمون.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية: