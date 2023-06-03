كيف احجز شقة في الاسكان الاجتماعي 2023!! هتاخدها بأرخص سعر في التجمع ومدينة نصر

كيف احجز شقة في الاسكان الاجتماعي من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من الأشخاص كما توجد العديد من الشروط المختلفة والمتنوعة الواجب توافرها من أجل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

كيف احجز شقة في الاسكان الاجتماعي

توجد العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وحجزها وهذه الخطوات هي:

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي التي تخص الشباب يجب أولاً أن يتم الدخول إلى الموقع الخاص ببنك الإسكان والتعمير وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.hdb-egy.com/

نقوم بعد ذلك بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها وبعدها نقوم بالضغط على كلمة التالي.

سوف تظهر العديد من الخيارات نختار منها كلمة رقم الاستمارة التي توجد في الصفحة الرئيسية.

نقوم بعد ذلك بإدخال المبلغ من أجل التأكد من جدية الحجز في هذا المشروع وبعدها يجب التأكد من تحويل المبلغ بنجاح.

عند فتح الحجز اختر المنطقة المراد التقديم فيها وبعدها يتم الانتهاء من التقديم.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

توجد العديد من الشروط المختلفة والمتنوعة الواجب توافرها من أجل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وهذه الشروط هي: