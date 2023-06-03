خطوة بخطوة.. طريقة تقديم رياض الاطفال 2024 في المدارس الحكومية والخاصة التجريبي

تقديم رياض الاطفال 2024 يمكن أن يتم من خلال موقع مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم كما توجد العديد من الأوراق المطلوبة من أجل التقديم في رياض الأطفال.

تقديم رياض الاطفال 2024

للتقديم على رياض الأطفال إلكترونيا يجب اتباع الخطوات الآتية:

للتقديم في رياض الأطفال يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/

سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخيارات نختار منها كلمة أولياء الأمور ومن ثم تختار كلمة إنشاء مستخدم لولي الأمر.

اختر بعد ذلك كلمة تسجيل الدخول من ثم نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة التي تتمثل في كلمة المرور والبريد الإلكتروني وبعدها اضغط على كلمة تسجيل.

اختر نوعية المدرسي سواء حكومية أو لغات أو خاصة وبعدها قم باتباع الخطوات المطلوبة ونقوم بالضغط على كلمة حفظ البيانات.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال

توجد بعض الأوراق المطلوبة الواجب توافرها من أجل التقديم في رياض الأطفال وهذه الأوراق هي: