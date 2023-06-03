“استعلم دلوقتي واعرف” خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يونيو 2023

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يونيو يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي كما يمكن أن تختلف قيمة المعاشات الخاصة بالتكافل والكرامة على حسب المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يونيو

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن تكافل وكرامة الخاصة بشهر يونيو وهذه الخطوات هي:

للاستعلام عن موعد تكافل وكرامة شهر يونيو يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالاستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد واسم المستعلم رباعي في الأماكن المخصصة لها ونقوم بالضغط على كلمة التالي.

سوف تظهر العديد من الخيارات نختار منها برنامج تكافل وكرامة وبعدها نقوم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه وهو شهر يونيو وبعدها نقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

نقوم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام لكي تظهر كافة المعلومات التي تود الاستعلام عنه.

قيمة معاش تكافل وكرامة

تختلف قيمة المعاشات الخاصة بالتكافل والكرامة على حسب المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب وهذه القيمة تتمثل في الآتي: