“من هنا” طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط باسم الطالب 2023

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط يمكن أن يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط كما توجد بعض التصريحات التي تم الإعلان عنها بواسطة وزير التربية والتعليم بشأن هذه النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني عن طريق إتباع الخطوات البسيطة الآتية:

يتعين على الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فور انتهاء التصحيح واعتمادها ويتم ذلك عبر الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمدرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://assiutt.wixsite.com/education

قم بعد ذلك باختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي في الأماكن المخصصة لها.

سوف تظهر بعد ذلك خانات فارغة نقوم من خلالها بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب رباعي.

نقوم في النهاية بالضغط على كلمة عرض النتيجة وننتظر قليلًا حتى يتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني محافظة أسيوط.

آخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

توجد بعض التصريحات التي تم إصدارها بواسطة وزير التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني وهذه التصريحات هي: