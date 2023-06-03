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“من هنا” طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط باسم الطالب 2023
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط يمكن أن يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط كما توجد بعض التصريحات التي تم الإعلان عنها بواسطة وزير التربية والتعليم بشأن هذه النتيجة.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط
يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني عن طريق إتباع الخطوات البسيطة الآتية:
- يتعين على الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فور انتهاء التصحيح واعتمادها ويتم ذلك عبر الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمدرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://assiutt.wixsite.com/education
- قم بعد ذلك باختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي في الأماكن المخصصة لها.
- سوف تظهر بعد ذلك خانات فارغة نقوم من خلالها بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب رباعي.
- نقوم في النهاية بالضغط على كلمة عرض النتيجة وننتظر قليلًا حتى يتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني محافظة أسيوط.
آخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط
توجد بعض التصريحات التي تم إصدارها بواسطة وزير التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني وهذه التصريحات هي:
- قام وزير التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بإصدار بعض القرارات التي تخص نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط وذلك بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الطلاب.
- من آخر إصدارات وزير التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف يتم ظهورها في مطلع الأسبوع الجاري ليتم اعتمادها والإعلان عنها
- قد أكد وكيل الوزارة أن كل مادة من مواد الشهادة الإعدادية تستغرق في تصحيحها عشرة أيام كحد أقصى إلى أن يتم وضعها على الموقع الخاص بالوزارة.