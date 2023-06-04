“نزلها واتفرج ببلاش”.. تردد قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023

مع اقتراب موعد المباراة المرتقبة يتزايد البحث حول تردد قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والوداد التي من المقرر أن تقام مساء غدا على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا 2023، خلال اللقاء سيكشر كلا الفريقين عن انيابه ويحاول هز شباك الأخرى بأكبر قدر من الأهداف، وسنقدم لكم خلال السطور القادمة تردد قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي والوداد لتتمكنوا من مشاهدة اللقاء بالكامل دون دفع أي رسوم.

تردد قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والوداد

عبر تردد قناة اون تايم سبورت الارضية يمكنك مشاهدة مباراة الاهلي والوداد غدا كاملة بدون تقطيع، حيث أعلنت القناة عن نقلها للمباراة من خلال استديو تحليلي يضم أشهر المحللين في الوسط الرياضي، علما بأن تلك القناة ستنقل مباراة الذهاب فقط، لأن التليفزيون المصري يحق لها إذاعة المباريات التي تقام داخل مصر فقط على الإرسال الأرضي عبر التردد التالي:”UHF 32″.

كيفية ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الارضية

ولتنزيل وضبط تردد قناة اون تايم سبورت الارضية لمشاهدة مباراة الاهلي والوداد اتبع ما يلي:

قم بتركيب وصلات إريال استقبال أرضي على شاشة التلفزيون.

ثم افصل الريسيفر الفضائي عن جهاز التلفزيون من ريموت التحكم.

وفي وحال عدم وجود قناة تايم سبورتس عليك عمل توليف للقناة.

من خلال الضغط على الإعداد بالريموت والانتقال إلى إعدادت القنوات.

وعمل توليف للقناة، وتسجيل التردد: UHF 32 الرقمي.

وبعدها الضغط على بحث من زر OK بالريموت وسوف يتم تشغيل القناة.

موعد مباراة الاهلي والوداد

ستقام مباراة الاهلي والوداد غدًا الأحد الموافق 4 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس، الجزائر.

التشكيل المتوقع للأهلي

خط الدفاع: علي معلول – محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – مروان عطية – حسين الشحات – بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، وستنقل مباراة الاهلي والوداد اليوم عبر:

تردد قناة الرياضية المغربية tnt

القمر: نايل سات

التردد: 11476 – 11513

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرياضية المغربية tnt

القمر: عرب سات

التردد: 12683

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة أرينا سبورت الكرواتية : على يوتلسات تردد 11512 أستطاب أفقي ترميز 30000.