مشه هتدفع جنية : القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد بدون تشفير في نهائي دوري أبطال أفريقيا (الذهاب)

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد بدون تشفير في نهائي دوري أبطال أفريقيا (الذهاب) يهتم الكثير من محبي كرة القدم بالتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد والتي يتم بثها على قناة مفتوحة مباراة الأهلي ضد الوداد المقرر إقامتها غدًا الأحد والتي تعتبر من ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد بدون تشفير في نهائي دوري أبطال أفريقيا (الذهاب).

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد بدون تشفير

تم وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي كما انه حصل على بطولتين على حساب الزمالك وكايز تشفيز فقد تم الانتهاء من النهائي الثالث خسر الأهلي أمام الوداد يريد المارد الأحمر أن يثأر من الموسم الماضي من الوداد يعتبر الأهلي من ضمن اكثر ما حصل على البطولة برصيد 10 ألقاب.

ويمكن للجميع الان تنزيل القنوات المجانية من خلال المقال التالي الذي يتوافر فيه كافة القنوات المفتوحة للتنزيل قناة بي ان سبورت واون تايم سبورت .

موعد مباراة الأهلي والوداد

يبحث البعض عن موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022/2023، والتي يتم فيها استضافة الوداد الرياضي ضيفًا ثقيلًا لمواجهة الأهلي غدًا الأحد الموافق 4 يونيو الجاري.

تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دور أبطال أفريقيا، وستنطلق مباراة الأهلي ضد الوداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإماراتز

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تنقل قنوات بين سبورت القطرية نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة بين سبورت 4 وذلك على القمر النايل سات.

تردد قناة بين سبورت 4

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

وخط الدفاع: علي معلول – محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – مروان عطية – حسين الشحات – بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

كيفية ضبط قناة تايم سبورت الأرضي

تركيب وصلات إريال استقبال أرضي على شاشة التلفزيون.

فصل الريسيفر الفضائي عن جهاز التلفزيون من ريموت التحكم.

حال عدم وجود قناة تايم سبورتس عليك عمل توليف للقناة.

الضغط على الإعداد بالريموت والانتقال إلى إعدادت القنوات.

تسجيل التردد: UHF 32 الرقمي.

الضغط على بحث من زر OK بالريموت وسوف يتم تشغيل القناة.

ويمكن للجميع متابعة اللقاء من خلال القناة الأرضية التي اعنلت عن قدرتها لنقل اللقاء ولكن حتي الأن لم يتم التأكيد وجاري الكشف عن الخبر بداية من الساعة الثالثة عصراً قبل بداية اللقاء.