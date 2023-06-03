جول جمال الحلقة 8 قصة عشق Gülcema |مشاهدة مسلسل جول جمال الحلقة 8 مترجم اون لاين جودة عالية FULL HD

من أحدث الأعمال التركية التي يتابعها فئة كبيرة الآن هو مسلسل جول جمال، لذا يريدون معرفة رابط يجعلهم يصلون إلى مشاهدة مسلسل جول جمال الحلقة 8 مترجمة، فقد تم عرض سبع حلقات منه فقط، ولكن الطلب عليه كثير، نتيجة أنه من المسلسلات الرومانسية التي تعرض حالة حب عنيفة بين شخصين، وتدور بينهم الكثير من التحديات حول علاقتهم، لذا يبحث جمهوره عن مشاهدة مسلسل جول جمال الحلقة 8 قصة عشق مترجمة.

مشاهدة مسلسل جول جمال الحلقة 8 مترجمة

تدور أحداث مسلسل جول جمال التركي حول البطلة ديفا والبطل جول جمال، وأنه كان يكره في البداية ديفا بشدة ولسنوات عديدة، ولكن كل هذا تحول لحب عنيف، وأصبح بينهم مشاعر فياضة، وبين تلك الأحداث نجد الدراما المشوقة، ولهذا جذبت المشاهدين لها، ومن أبطال هذا المسلسل: ميليس سيزن، بوراك كان، إيلاي إركوك، سباهتن ياقوت، أديب تيبيلي، نيلوفر أجيكالين، مراد أونا لميس، ساميت كان كويوكو.

القنوات الناقلة مسلسل جون جمال الحلقة 8 مترجمة

تكون قناة فوكس تي في هي الناقلة لهذا العمل الفني، وتعرض أجدد حلقاتها في تمام الساعة 8 مساء الخميس إسبوعيا، وذلك بتوقيت السعودية والسودان ومصر، والتاسعة بتوقيت دبي، أما عن ما يسأل عن ترددها على النايل سات فهو:

التردد: 11296.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تكون الحلقة متوفرة أيضا بعدما تعرض ليلة الخميس على قناة اليوتيوب الخاصة بالقناة وبالمجان ومترجمة، كما يوفر موقع لاروزا وقصة عشق الحلقات الجديدة أيضا، وتتميز القناة بأنها لا تزعج مشاهديها بالاعلانات الممملة، أو حتى بالجودة الرديئة، بل أن جودتها عالية وهذا ما يجذب عين المشاهد، لذا فإن مشاهدة مسلسل جول جمال الحلقة 8 مترجمة وفرناها لكم في عدة مواقع تابع ما تريد.