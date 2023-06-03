جدول صرف رواتب معاشات شهر يونيو 2023 يالزيادة الجديدة المقررة من الحكومة

أعلنت وزارة التضامن عن بداية صرف معاش شهر يونيو بالزيادة المقررة وفق جدول صرف رواتب معاشات شهر يونيو 2023، وقالت الوزارة أن موعد الصرف سيكون بنهاية الأسبوع الحالي إلى يوم الخميس الموافق 1 يونيو يوم غدٍ وفق الزيادة المقرر على المعاشات وفيما يلي سنتعرف على الجدول حسب وزارة التضامن فتابعونا فضلاً.

جدول صرف رواتب معاشات شهر يونيو 2023

حددت وزارة المالية جدول صرف رواتب معاشات شهر يونيو 2023 حسب المواعيد المحددة والتي جاءت على النحو التالي: