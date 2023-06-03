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جدول صرف رواتب معاشات شهر يونيو 2023 يالزيادة الجديدة المقررة من الحكومة
أعلنت وزارة التضامن عن بداية صرف معاش شهر يونيو بالزيادة المقررة وفق جدول صرف رواتب معاشات شهر يونيو 2023، وقالت الوزارة أن موعد الصرف سيكون بنهاية الأسبوع الحالي إلى يوم الخميس الموافق 1 يونيو يوم غدٍ وفق الزيادة المقرر على المعاشات وفيما يلي سنتعرف على الجدول حسب وزارة التضامن فتابعونا فضلاً.
جدول صرف رواتب معاشات شهر يونيو 2023
حددت وزارة المالية جدول صرف رواتب معاشات شهر يونيو 2023 حسب المواعيد المحددة والتي جاءت على النحو التالي:
- موعد صرف مرتبات الموظفين بمختلف الوزارات ابتداء من يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 (موظفي التموين و القوى العاملة والداخلية والنقل والمواصلات والبترول)
- يوم 19 يونيوموعد صرف مرتبات الأوقاف والاتصالات والسياحة والآثار والسكان والإنتاج الحربي شؤون العاملين بالخارج.
- يوم 20 يونيو مرتبات الطيران المدني والتعليم العالي والثقافة والتجارة والصناعة والبيئة والتربية والتعليم.
- يوم الأربعاء 21 من الشهر موعد صرف مرتبات العاملين بالوزارات التالية: المعهد الوطني للأمراض المعدية ودائرة الأراضي والأملاك مكتب الإحصاء الوطني، بالإضافة للمؤسسات المستقلة والإدارات العامة وهيئة المياه الوطنية.
- وفي 22 من شهر يونيو 2023 موعد صرف رواتب عدد من الوزارات مثل وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة والخارجية ووزارة الشباب ووزارة المالية وباقي وزارات ومؤسسات الدولة.
- جدير بالذكر أن وزارة المالية تقوم بعمل جدول صرف المرتبات للعاملين بالدولة والذي يتم خلال أربعة أيام كل شهر مع توفير يومين للمتخلفين عن الصرف في الموعد المحدد لهم.