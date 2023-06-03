Yalla Shoot اتحاد العاصمة اليوم مباشر تويتر : مشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز بث مباشر livehd7 اليوم فى نهائي كأس الكونفدرالية

مشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز بث مباشر تويتر، يخوض فريق اتحاد الجزائر الجزائري في تمام العاشرة مساء اليوم السبت الموافق الثالث من يونيو مباراة هامة وستكون مباراة الحسم بالإياب نهائي دوري أبطال افريقيا عقب الفوز في الذهاب بالمباراة المثيرة ضد نظيره يانج أفريكانز حيث إستطاع الفريق في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ان يحقق الفوز ويسعي اتحاد الجزائر اليوم في الاياب لتحقيق الفوز بأي شكل من الاشكال من اجل التتوج بأول القاب الموسم وسوف نوفر لكم رابط مشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز بث مباشر livehd7.

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يخوض فريق اتحاد الجزائر مباراة اليوم والتي تقام على أرض ملعب 5 يوليو 1962 ويدخل الفريق الجزائري بكل قوة متسلحًا بالأرض والجمهور حيث يطمح في الفوز بالاياب ايضا ولكن نادي نادي افريكانز الجنوب افريقي ساعي من اجل الفوز بالمباراة الثانية بالإياب لقاء سيكون صعب علي الطرفين ولكن سوف يشهد مواجهة ساخنة للغاية بين الطرفين .

مشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز بث مباشر livehd7

وجدير ان نادي اتحاد العاصمة الجزائري استطاع ان يحقق الفوز في الذهاب امام نادي افريكانز الجنوب افريقي خارج الديار في مباراة شهدت طقس سئ للغاية علي اللاعبين ولكن كانو قادرين علي الفوز والخروج بنتيجة لصالحهم بالإياب وصرح المدير الفني وقال علينا عدم الاستسلام ونحقق الفوز ايضا في المباراة ونريد ان نقدم مباراة تدرس بالاياب .