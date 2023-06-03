استقبل الآن.. تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة 2023 وخطوات الضبط على جهاز التليفزيون

قناة أون تايم سبورت لها أكثر من قناة فهي تكون قناة أون تايم سبورت 1 وكذلك 2 و3، فهي من القنوات الرياضية التي انتشرت بشكل عالمي، وهذا لأنها مخصصة لبث البطولات الرياضية المهمة التي تقام مباشرة وتعرض أهم المباريات التي ينتظرها جميع مشجعي كرة القدم، حيثُ أن قناة أون تايم سبورت من القنوات التي لها جمهور ضخم من حول العالم العربي، ولهذا يهتمون بالتعرف على تردد قناة أون تايم سبورت بعد تحديثها لمتابعة كل المباريات وكذلك المسابقات التي تقام ويتم بثها فقط على قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت أصبحت متميزة بأنها تعمل على بث كافة المسابقات محلياً وكذلك عالمياً، وهذا يكون بشكل عالمي في كافة المجموعات الخاصة بالرياضة على مستوى العالم، حيثُ أن إدارة هذه المجموعة من القنوات تحرص بشدة على أن تكون القناة بجودة بدرجة ممتازة وبدون مواجهة المشاهد أي تشويش أو إنقطاع بالصوت الخاص بالقناة وكذلك صورتها، وتتمثل ترددات مجموعة قناة أون تايم سبورت كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد الجديد: هو

معدل الترميز: يكون

معامل تصحيح الخطأ: تكون ⅚.

القمر الصناعي: على نايل سات.

الاستقطاب: هو رأسي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

التردد الجديد: هو

معدل الترميز: يكون

معامل تصحيح الخطأ: تكون ⅚.

القمر الصناعي: على نايل سات.

الاستقطاب: هو أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد الجديد: 10853.

معدل الترميز: يكون

معامل تصحيح الخطأ: هو ⅚.

القمر الصناعي: على نايل سات.

الاستقطاب: هو أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 3