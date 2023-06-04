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Early “هتصرف بدري” موعد صرف مرتبات يونيو 2023 للمعلمين + جميع العاملين بالدولة طوعًا لآخر قرارات المالية

موعد صرف مرتبات يونيو 2023

اميرةمنذ 40 دقيقة
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موعد صرف مرتبات يونيو 2023

تتطلع العديد من الموظفين إلى موعد صرف مرتبات يونيو، وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، تم الكشف عن الموعد المحدد لصرف المرتبات من قبل وزارة المالية، حيث أكدت أنه سيتم صرف المرتبات لجميع العاملين في الدولة قبل عيد الأضحى بأسبوع واحد، وتحديدا في يوم 18 يونيو 2023 القادم.

موعد صرف مرتبات يونيو 2023

تم تطبيق زيادة في الرواتب ابتداءً من أبريل 2023، موعد صرف مرتبات يونيو 2023 وتنطبق على رواتب شهر يونيو 2023، حيث يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والهيئات الخدمية والاقتصادية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفيةالأجرة الشهرية (بالجنيه)
الممتازة أو ما يعادلها10,500
العالية أو ما يعادلها8,500
المدير العام أو ما يعادلها7,000
الأولى أو ما يعادلها6,500
الثانية أو ما يعادلها5,500
الثالثة أو ما يعادلها5,000
الرابعة أو ما يعادلها4,500
الخامسة أو ما يعادلها4,000
السادسة أو ما يعادلها3,500

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

سيتم توزيع موعد صرف مرتبات يونيو لموظفي عدة وزارات في تواريخ محددة

اليومالتاريخوزارات الصرف
الأحد18 يونيو 2023وزارات القوى العاملة، الداخلية، الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، البترول
الاثنين19 يونيو 2023وزارات الاتصالات، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السياحة والآثار، الإسكان، قطاع الأعمال، الأوقاف
الثلاثاء20 يونيو 2023وزارات الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، التربية والتعليم، التعليم العالي، وغيرها
الأربعاء21 يونيو 2023الحكومة، المعهد الوطني للأمراض المعدية، دائرة الأراضي والأملاك، مكتب الإحصاءات الوطني، وبعض الإدارات العامة والوكالات المستقلة مثل سلطة الدورية الوطنية وهيئة المياه الوطنية
الخميس22 يونيو 2023وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، وغيرها

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اميرةمنذ 40 دقيقة
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