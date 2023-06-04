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Early “هتصرف بدري” موعد صرف مرتبات يونيو 2023 للمعلمين + جميع العاملين بالدولة طوعًا لآخر قرارات المالية
موعد صرف مرتبات يونيو 2023
تتطلع العديد من الموظفين إلى موعد صرف مرتبات يونيو، وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، تم الكشف عن الموعد المحدد لصرف المرتبات من قبل وزارة المالية، حيث أكدت أنه سيتم صرف المرتبات لجميع العاملين في الدولة قبل عيد الأضحى بأسبوع واحد، وتحديدا في يوم 18 يونيو 2023 القادم.
موعد صرف مرتبات يونيو 2023
تم تطبيق زيادة في الرواتب ابتداءً من أبريل 2023، موعد صرف مرتبات يونيو 2023 وتنطبق على رواتب شهر يونيو 2023، حيث يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والهيئات الخدمية والاقتصادية على النحو التالي:
|الدرجة الوظيفية
|الأجرة الشهرية (بالجنيه)
|الممتازة أو ما يعادلها
|10,500
|العالية أو ما يعادلها
|8,500
|المدير العام أو ما يعادلها
|7,000
|الأولى أو ما يعادلها
|6,500
|الثانية أو ما يعادلها
|5,500
|الثالثة أو ما يعادلها
|5,000
|الرابعة أو ما يعادلها
|4,500
|الخامسة أو ما يعادلها
|4,000
|السادسة أو ما يعادلها
|3,500
جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023
سيتم توزيع موعد صرف مرتبات يونيو لموظفي عدة وزارات في تواريخ محددة
|اليوم
|التاريخ
|وزارات الصرف
|الأحد
|18 يونيو 2023
|وزارات القوى العاملة، الداخلية، الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، البترول
|الاثنين
|19 يونيو 2023
|وزارات الاتصالات، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السياحة والآثار، الإسكان، قطاع الأعمال، الأوقاف
|الثلاثاء
|20 يونيو 2023
|وزارات الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، التربية والتعليم، التعليم العالي، وغيرها
|الأربعاء
|21 يونيو 2023
|الحكومة، المعهد الوطني للأمراض المعدية، دائرة الأراضي والأملاك، مكتب الإحصاءات الوطني، وبعض الإدارات العامة والوكالات المستقلة مثل سلطة الدورية الوطنية وهيئة المياه الوطنية
|الخميس
|22 يونيو 2023
|وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، وغيرها