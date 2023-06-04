Early “هتصرف بدري” موعد صرف مرتبات يونيو 2023 للمعلمين + جميع العاملين بالدولة طوعًا لآخر قرارات المالية

تتطلع العديد من الموظفين إلى موعد صرف مرتبات يونيو، وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، تم الكشف عن الموعد المحدد لصرف المرتبات من قبل وزارة المالية، حيث أكدت أنه سيتم صرف المرتبات لجميع العاملين في الدولة قبل عيد الأضحى بأسبوع واحد، وتحديدا في يوم 18 يونيو 2023 القادم.

موعد صرف مرتبات يونيو 2023

تم تطبيق زيادة في الرواتب ابتداءً من أبريل 2023، موعد صرف مرتبات يونيو 2023 وتنطبق على رواتب شهر يونيو 2023، حيث يتم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والهيئات الخدمية والاقتصادية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية الأجرة الشهرية (بالجنيه) الممتازة أو ما يعادلها 10,500 العالية أو ما يعادلها 8,500 المدير العام أو ما يعادلها 7,000 الأولى أو ما يعادلها 6,500 الثانية أو ما يعادلها 5,500 الثالثة أو ما يعادلها 5,000 الرابعة أو ما يعادلها 4,500 الخامسة أو ما يعادلها 4,000 السادسة أو ما يعادلها 3,500

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

سيتم توزيع موعد صرف مرتبات يونيو لموظفي عدة وزارات في تواريخ محددة