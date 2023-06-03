دور على اسمك.. تنزيل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 pdf عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com في جميع المحافظات

يمكنك حالا تنزيل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بضغطة واحدة من خلال زيارة موقع نتائجنا results.mlazemna.com بعدما تم الاعلان عنها في عدة محافظات، حيث تم رفع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 بعدما تم اعتمادها من قبل السادة المحافظين، واليكم خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق اونلاين بسهولة.

تنزيل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

الآن يمكنك تنزيل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 من خلال كشوف pdf بضغطة واحدة عبر زيارة موقع نتائجنا الرسمي، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أن عدد كبير من الطلاب تمكنوا من الاستعلام عن نتائجهم والتعرف على مجموعهم في محافظات الكرخ والرصافة ودهوك وذي قار، وعلى مدار الساعات القادمة ستعلن باقي المحافظات نتائجها حيث أن النتيجة تظهر بالتدريج وليست دفعة واحدة، واليكم لينك نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالضغط على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي.

قم بتحديد المحافظة التي يتبعها مدرستك.

ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتيجة.

اضغط على أيقونة “تنزيل”.

سيتم تحميل كشوف النتيجة على جهازك بسهولة.

لينك نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

هذا وقد تم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 بداية من صباح أمس الجمعة بعدما انتهوا من أداء الامتحانات على مستوى كافة الادارات في يوم 27 مايو المنقضي، فقد كانت الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط حيث تحرص الوزارة على تحسين جودة التعليم وذلك ينعكس على نسبة نجاح الطلاب، وبنهاية الاسبوع القادم سيكون قد تم الانتهاء من الكشف عن النتيجة في كل المحافظات، ليبدأ بعد ذلك البحث عن نتائج الثالث متوسط.

الآن يمكنك الاطلاع على كشوف نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بصيغة pdf من خلال تنزيلها على جهازك في ثواني والبحث عن اسمك ومعرفة ما إذا كنت نجحت أم رسبت.