تردد قناة المغربية TNT: القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا 2023

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي والتي تقام غدا الأحد الموافق 4 يونيو 2023 ف نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023 والتى يسعى الأهلي المصري إلي الحصول على اللقب الحادي عشر في تاريخ والذي افتقده في نهائي لعام الماضي، على يد الوداد البيضاوي المغربي وليتكرر النهائي لمرة الثانية على التوالي، إليك تفاصيل الكاملة لمباراة الغد من موعد وتشكل وتردد القنوات لناقلة .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

يواجه الأهلي للمرة الثانية على التوالي الرجاء البيضاوى المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الذهاب لنهائي غدا في القاهرة علي ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية والعاشرة بتوقيت دبي، والسابعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، ويأمل الأهلي المصري برد ثار العام الماضي وأحراز اللقب الحادى عشر إلي جماهير وتضاف نجمة اخرى على شعاره وبها يصبح بطل أفريقيا والأكثر تتويجيا للقب في تاريخه .

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد

بما أن المباراة تقام في القاهرة اذان من حق القنوات المصرية الرياضية الأرضية عرضها على ترددها الأرضي، ومن هم القنوات الرياضية الارضية في مصر هو قناة أون تايم والتي سوف تذيع غدا المباراة مجانا على ترددها الأرضي التالي :

أون تايم سبورت الأرضية

– توليف تلقائي.

– بحث رقمي.

– ينتظر حتى يتم البحث عن القناة.

تردد قناة On Time Sport1

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة On Time Sport2

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD.

تردد قناة On Time Sport3

التردد: 12302

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد المغربية الرياضية 2023

سوف تذاع مباراة الأهلي ضد الوداد المغرب اليوم على قناة المغربية وفقا لما هو معتاد بان تقوم القناة بعرض مباريات فرقها المغربي على شاشتها إلى جماهير كرة القدم في المغرب من خلال بيانات إشارتها التالية

تردد المغربية الرياضية 2023 نايل سات:

التردد: 11157.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية عرب سات:

التردد: 12683.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة المغربية هوت بيرد:

التردد: 10872.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

بدأت الآن فعاليات مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي والتي تلعب الآن على ارض الأهلي والذي بطمح اليوم إلي أن يحقق نتيجة تساعدة ف مباراة الإياب التي تقام في المغرب ويعزز موقفه على ارض الوداد ويتوج باللقب الحادي عشر في تاريخه.