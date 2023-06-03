الكيلو بيبدأ من 110.. اسعار الاضاحي في مصر 2023 ضاني وبقري وجاموسي وماعز

يبحث جموع المواطنين خلال تلك الفترة عن اسعار الاضاحي في مصر 2023 ضاني وبقري وجاموسي وماعز بكثافة، يأتي ذلك في اطار اقتراب قدوم عيد الاضحى الذي يعد أحد أهم المناسبات الإسلامية، ولعل من أبرز العادات المرتبطة بها ذبح الاضاحي تطبيقا لما ورد في السنة النبوية الشريفة وفي كتاب الله، ولذا سنتعرف معا اليوم على اسعار الاضاحي 2023 بجميع انواعها في السوق المصري، وفقا لأخر أسعار.

اسعار الاضاحي في مصر 2023

وقد شهدت اسعار الاضاحي في مصر 2023 ارتفاعا ملحوظا خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار الذي أدى إلى زيادة أسعار الأعلاف المستوردة، وقد قال المولى عز وجل في كتابه العزيز:”فصلي لربك وانحر”، وعلى الرغم من غلاء الأسعار يقبل الكثير من المواطنين على شراء الاضاحي.

اسعار الاضاحي البقري والجاموسي 2023

– بلغ سعر الكيلو قائم في العجل البقري وزن 300 كجم، نحو 140 جنيها.

– بلغ سعر الكيلو قائم في العجل البقري وزن 200 كجم، نحو 135 جنيها.

– بلغ سعر الكيلو قائم في العجل البقري وزن 150 كجم، نحو 150 جنيها.

– بلغ سعر الكيلو قائم في العجل الجاموسي وزن 300 كجم، نحو 115 جنيها.

– بلغ سعر الكيلو قائم في العجل الجاموسي وزن 200 كجم، نحو 140 جنيها.

– بلغ سعر الكيلو قائم في العجل الجاموسي وزن 150 كجم، نحو 150 جنيها.

– بلغ سعر الكيلو قائم في العجل البقري المستورد «كولومبي» وزن 400 كجم، نحو 140 جنيها.

– بلغ سعر الكيلو قائم في العجل البقري المستورد «كولومبي» وزن 500 كجم، نحو 135 جنيها.

اسعار الاضاحي الضاني والماعز 2023

-بلغ سعر الخروف نحو 4000 حتى 7000 جنيه، بينما بلغ سعر الماعز نحو 5000 جنيه.

– بلغ سعر الكيلو قائم في الضأني «البرقي»، نحو 120جنيهًا.

– بلغ سعر الكيلو قائم في الضأني «الأسواني»، نحو 120 جنيها.

– بلغ سعر الكيلو قائم في الضأني «الفلاحي»، نحو 110 جنيهات.

– بلغ سعر الكيلو قائم في الضأني «الصعيدي»، نحو 130 جنيها.