رابط jobs.sa التقديم على وظائف الأمن العام 1444 للنساء على رتبة جندي والشروط اللازمة تم الاعلان من الإدارة العامة للقبول المركزي عن العديد من الوظائف الشاغرة الجديدة، وذلك للعمل بوظيفة جندي، ويرغب الكثير في التعرف على موعد التقديم في وظائف الأمن العام للنساء، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط jobs.sa التقديم على وظائف الأمن العام 1444 للنساء على رتبة جندي والشروط اللازمة.

التقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1444 رتبة جندي

يتم التسجيل على وظائف الأمن العام للنساء 1444 رتبة جندي، يوم السبت الموافق الثالث من شهر يونيو 2023 وينتهي التقديم الإلكتروني يوم الخميس الموافق الثامن من شهر يونيو 2023 حيث انه يتم التسجيل من خلال الاتي.

قم بالدخول على موقع أبشر توظيف وزارة الداخلية jobs.sa

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة السر ورمز التحقق.

ثم اضغط على تسجيلا دخول جديد.

الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

تحديد وظائف المديرية العامة للأمن العام للنساء 1444.

تعبة بيانات التسجيل الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة.

التأكد من البيانات المسجلة والموافقة على الشروط العامة والأحكام.

قم بإرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.

الأوراق والمستندات حتى يتم التسجيل لوظائف الأمن العام للنساء 1444 رتبة جندي

يوجد عدد من الاوراق التي لابد من تقديمها للتسجيل في رتبة جندي ومنها.

بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة المعادلة في حالة إن الشهادة من خارج المملكة.

اجتياز أختبار القدرات العامة.

الشروط العامة للتقديم لوظائف الأمن العام للنساء 1444 رتبة جندي