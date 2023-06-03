الذهاب : القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد “بدون اشتراك” نهائي دوري أبطال افريقيا

حالة من الترقب الشديد من قبل عشاق ومحبي النادي الأهلي من اجل متابعة قمة من قمم النادي الأهلي المصري المعتاد عليها بالفترة الأخير والذي بات شئ اساسي ان يكون خصم في نهائي دوري ابطال افريقيا، حيث يلتقي اليوم بنادي الوداد المغربي وستقام المواجهة علي ارضية ستاد القاهرة ويسعي الأهلي من اجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب من اجل تسهيل المهمة بالإياب لقاء سيكون صعب للغاية علي الطرفين للحصول علي البطولة الهامة لجماهير النادي الاهلي ويريد الجميع معرفة تردد قنوات مجانية تنقل ماتش الاهلي والوداد المغربي بدون تشفير، ومن خلال موقعنا نسعي لتوفير القنوات المفتوحة لحضراتكم لكي تتابعون المباراة مجاناً .

مباراة الاهلي والوداد نهائي دوري أبطال افريقيا

وستنقل المباراة النهائية التي تجمع كل من الوداد المغربي ونظيرة الاهلي المصري علي العديد من القنوات الفضائية ويمكن للجميع تنزيل الترددات التالية للحصول علي قناة تنقل ماتش الاهلي بدون تشفير في نهائي دوري أبطال افريقيا .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد بدون تشفير

هناك عدد من القنوات التي تعمل على بث المباراة ومنها.

beIN Sports HD 3

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports Connect

beIN Sports 1 HD Premium

تردد قناة ليبيا الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 11766.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة hd3 Arryadia المغربية TNT المفتوحة

القمر : نايل سات

التردد: 11157

معدل الاستقطاب : افقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا: 4\3.

تردد قناة الرياضية المغربية tnt

القمر: نايل سات

التردد: 11476 – 11513

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد قناة الرياضية المغربية tnt