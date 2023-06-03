رابط نتائجنا | استعلم الان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدى 2023 الدور الأول بالرقم الامتحاني فى العراق

نتيجة الصف السادس الابتدائى التمهيدى فى جميع المحافظات العراقية ، والتى تم الاعلان عن نتيجتها في العديد من المحافظات العراقية، وجارى الان رفع نتيجة التمهيدى الابتدائى فى العراق فى باقى المحافظات حيث يتم الاعلان عن النتيجة عن نتيجة الصف السادس الابتدائى التمهيدى فى المحافظات العراقية تباعا وقد تم الاعلان عن النتيجة داخل محافظات الكرخ واحد والكرخ 3 ، والرصافة 1، صلاح الدين، اربيل، دهوك، ومن خلال التقرير التالى سنتابع معكم موعد الاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائى فى باقى المحافظات العراقية.

نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق 2023:

اكدت وزارة التربية والتعليم فى العراق انه تم الاعتماد الرسمي من قبل الوزارة نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023، وذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعداد جميع الكشوف حيث يتوجه الان الالاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالبحث عبر رابط موقع نتائجنا الذى تم اعداده خصيصا من اجل اتاحة معرفة نتيجة التمهيدي الابتدائي في العراق، وجارى الان الاعلان عن المحافظات الباقية حيث بدأت الوزارة فى الإعلان عن النتيجة منذ صباح أمس الجمعة، وجارى رفع الان نتيجة السادس الابتدائى فى محافظات البصرة، نينوى، ديالى، الكرخ 2، الرصافة 3، النجف،القادسية.

رابط نتائجنا للاستعلام عن نتيجة التمهيدي في العراق.

عقب الإعلان عن نتيجة السادس التمهيدي الابتدائى الترم الثانى فى العراق وتوجه الطلاب والطالبات بالبحث عن رابط موقع نتائجنا الخاص بالإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائى التمهيدى فى العراق ولذلك نقدم لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة وهى كالتالى: