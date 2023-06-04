“من غير فلوس” قناة مجانية تنقل ماتش الاهلي والوداد في نهائي ابطال افريقيا 2023 بجودة HD

زادت معدلات البحث في “جوجل” عن قناة مجانية تنقل ماتش الاهلي والوداد التي ستنقل مباراة الأهلي والوداد في إطار منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023، حيث تُقام المباراة في ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قناة مجانية تنقل ماتش الاهلي والوداد

من المقرر أن تكون قناة اون تايم سبورت الارضية هي القناة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023، يأتي ذلك بعد أن تأهل الأهلي للمباراة بفوزه على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين في نصف نهائي البطولة، أما بالنسبة للوداد المغربي، فقد تعادل في المباراتين الأخيرتين أمام صن داونز، حيث انتهت المباراتين بالتعادل السلبي 2-2 في مجموعهما، على أن يلتقي الأهلي والوداد المغربي مرة أخرى يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 في مباراة الاياب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد الوداد المغربي

هناك عدة قنوات ستنقل مباراة الأهلي ضد الوداد وإحدى القنوات التي ستقوم بنقل المباراة بجودة عالية ونقاء صوت ممتاز هي قناة Sky Sport 1 Deutschland يمكنك مشاهدة المباراة على هذه القناة باستخدام المعلومات التالية:

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وإدخال هذه المعلومات ستتمكن من مشاهدة المباراة بجودة عالية وصوت نقي.

كما أن قناة BT Sport 2 HD هي أحد الخيارات التي يمكنك استخدامها لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد، إليك المعلومات الخاصة بالقناة:

القمر الصناعي: Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.

قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال هذه المعلومات وستتمكن من مشاهدة المباراة على قناة BT Sport 2 HD بجودة عالية.