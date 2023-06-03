“اعرف بسرعة الخطوات” طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل في خطوتين فقط !!

يقوم الأشخاص بالبحث عن طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل ، حيث أنه من الممكن أن تقوم بشحن العداد الخاص بالكهرباء، بكل سهولة الآن، بشكل إلكتروني، حيث أن هناك العديد من الخدمات التي من الممكن الآن ان تتم بشكل إلكتروني، ومن ضمن هذه الخدمات، تلك الخدمة الإلكترونية الخاصة بشحن عداد الكهرباء، وفيما يلي سوف نتعرف على هذه الطريقة الخاصة بشحن العداد إلكترونيًا، من خلال استخدام الهاتف المحمول.

طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل

من الممكن أن تقوم بشحن العداد الخاص بالكهرباء، وذلك من خلال الموبايل، بواسطة السير على الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق الذي يوجد بجوجل بلاي GT Pay.

سجل دخولك على التطبيق.

ضع القطعة النحاسية التي توجد بكارت الشحن خلف الموبيل، لكي يتم عرض نافذه الاستهلاك الخاصة بك في التطبيق، بجانب الاستهلاك الشهر الجاري، هذا بجانب الرصيد بالعداد، وغيرهم من باقي البيانات الأخرى.

بعظ سلم سوف ينقل الرصيد للعداد بشكل مباشر، عن طريق الفيزا المتعلقة بك في قناة السداد.

شروط شحن العداد الذكي بواسطة هاتفك

هناك عدة شروط لازمة، لا بد أن تكون موجودة، لكي تتمكن من سخت العداد الذكي بكل سهولة، من خلال الهاتف المحمول الخاص بك، وتلك الشروط تكون كما يلي: